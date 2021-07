Kool & the Gang vuelven con nuevo álbum después de ocho años

Los veteranos sesenteros Kool & the Gang han anunciado un nuevo álbum de estudio, el primero desde Kool for the Holidays (2013). Se trata de Perfect Union, el disco número 23 de la banda, que se publicará el 21 de agosto de la mano de Omnivore/Ru-Jac Records. De forma paralela, el grupo ha difundido el primer sencillo de las 10 pistas que conforman el trabajo, Pursuit of Happiness. Este corte es el que abre Perfect Union y lo cierra, curiosamente, con una versión rap del mismo tema.

Este nuevo álbum de Kool & the Gang ha sido producido por el difunto Ronald “Khalis” Bell, hermano del miembro fundador Robert “Kool” Bell. Aquel murió en 2020, también era fundador de la banda y compuso y produjo muchos de sus éxitos. De hecho, según cuenta Kool en un comunicado, su hermano compuso el sencillo Pursuit of Happines de forma simultánea a la segunda campaña de Obama como presidente. “Ese fue un tiempo muy inspirador, el estribillo y la música simplemente le salían solos”, escribe Kool.

Sobre ese periodo posterior al Kool for the Holidays de 2013, el líder de la banda cuenta: “Ese periodo de tiempo fue bastante creativo para él [Khalis] y el resto de nosotros. Ahora que se ha ido, ese nombre, Perfect Union, cobra aún mayor sentido. Trata sobre nosotros. Solía decir que éramos un ‘koolectivo’ llamado Kool & the Gang. Nos juntamos de críos y ha sido una unión perfecta. Él lo sabía”.

Kool & the Gang es una banda de R&B formada en 1968 en Estados Unidos. La formación lleva publicando discos desde entonces de forma continua, anotándose hasta ahora 22 trabajos de estudio a sus espaldas. La última vez que la banda actuó en España fue en el Bilbao BBK Live de 2019.

El listado de canciones que conforman el venidero Perfect Union es el siguiente: