Kora, artista Up Next de Apple Music del mes

Kora es la nueva apuesta Up Next en Apple Music, un programa que destaca y otorga visibilidad a nuevos talentos emergentes.

Cada mes, expertos de todos los géneros de Apple Music identifican y seleccionan nuevas propuestas musicales que merecen brillar dentro de la plataforma. Apple Music destaca sus incipientes carreras con el fin de descubrir a los fans novedosas creaciones musicales de contrastada calidad que irrumpen con fuerza en la escena local en constante ebullición.

El programa Up Next España convive y complementa el actual programa Global Up Next de Apple Music. Esto ofrece la oportunidad de reconocer y apoyar a artistas locales que esperamos que algún día también puedan ser considerados como parte del programa global y fortalezcan su éxito con la aportación inicial de Apple Music.

A nivel mundial, Apple Music lleva apoyando a artistas desde sus inicios como Billie Eilish, Bad Bunny, Khalid o Megan Thee Stallion, entre muchos otros; ahora también se espera brindar a los artistas locales la oportunidad de obtener apoyo temprano en su camino hacia el éxito mundial. Con cada una de estas opciones, globales o locales, Apple Music identifica a artistas que considera que continuarán conectando con los fans tanto en el presente como a lo largo de sus prometedoras carreras

Este mes Kora es la artista Up Next de Apple Music en España. Su particular y conmovedor estilo no se puede catalogar exclusivamente ni como bedroom pop, ni r&b post-millennial, ni como new pop a secas, ya que su original trabajo aglutina todo eso y va más allá. Sorprende su juventud al encontrar a la artífice de un sonido tan magnético que sobrepasa las barreras de la música alternativa de nueva generación. La artista catalana de 20 años ya ha traspasado los límites de su habitación donde componía hasta hace muy poco para llegar a los oídos gourmet que buscan auténtica música que emociona y cautiva casi a la primera escucha.

Con un registro cerca del jazz, la bossa nova, el blues, la electrónica y el pop refinado, Kora ha conseguido articular un discurso personal con referencias atípicas que otorgan el peso necesario a la nueva narrativa del pop contemporáneo local.

El primer y recién estrenado disco de Kora Fuera de Lugar ofrece 11 canciones que suponen todo un bálsamo de paz y relax tan imprescindible en estos tiempos. Un disco preciosista compuesto y creado íntegramente por la artista, rebosante de autenticidad y coherencia, así lo explica: «No puedo separar lo que soy de lo que creo, en ambos sentidos de la palabra. La música retrata aquello que pasa por mi cabeza y por mi vida. Este disco es una parte de mí».

El álbum está compuesto por once canciones producidas en su justa medida, manteniendo la entidad y la personalidad en cada una de ellas y huyendo de artificios, con altas dosis de calidez y esencia. Kora retrata sentimientos y frustraciones de su vida hasta el día de hoy, habla de todo aquello que la ha hecho ser ella misma. El título, ‘fuera de lugar’, alude a un sentimiento de su etapa adolescente, cuando le tocó crecer en un ambiente hostil, en el que ella se sintió justo así, fuera de lugar, pero que le ha hecho llegar a una certeza: ahora ese sentimiento de ser una especia de rara avis en su entorno es lo que la hace ser tan especial musicalmente. «Fuera de Lugar» ha sido grabado en el estudio casero de Kora a lo largo de los meses finales de 2021, siendo mezclado y masterizado por la propia artista, además de ser ella quien toca todos los instrumentos.

Kora inicia ahora su despegue artístico con su primer álbum y Apple Music decide apostar por ese talento ofreciendo la visibilidad con su programa Up Next, así lo ve ella: » ¡Estoy muy contenta!, se agradece mucho que quieran dar voz y visibilidad a artistas emergentes, es un apoyo que viene muy bien y puede hacer llegar la música más lejos». En cuanto a sus referencia musicales cuenta a Apple Music : «Escucho mucha música brasileña, mexicana, folk, electrónica, RnB.. depende de cómo me pille. Lo único que no he conseguido que me guste es el heavy metal y, aun así, reconozco que las melodías celtas que tiene pueden llegar a ser muy bonitas, de todo me inspiro».

Kora pertenece a una nueva generación de jóvenes artistas que florecen desde su propio e íntimo espacio vital y en la que el «do it yourself» ha tomado una dimensión incluso más explícita, así habla del entorno musical que le rodea:

«Veo que están saliendo cosas interesantes; Ferran Palau, Queralt Lahoz, Sen Senra, El Petit del Cal Eril… Yo no me considero nada, pero supongo que se me incluye dentro del panorama de artistas indie emergentes. Mis metas son poder compartir lo que hago y siento con los demás, dentro y fuera de España. Me gustaría mucho poder estar viajando por el mundo y mientras tanto ir tocando y conociendo gente y culturas nuevas. Simplemente quiero crecer como artista y persona, y pasarlo bien».