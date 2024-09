Kris Kristofferson, leyenda del country y estrella de Hollywood, muere a los 88 años

Kris Kristofferson, el icónico músico de country y actor de Hollywood, falleció el 28 de septiembre en su hogar en Maui, Hawái, rodeado de su familia. Con 88 años, Kristofferson dejó un legado impresionante tanto en la música como en el cine.

Nacido en una familia militar, estudió en Pomona College y obtuvo una beca Rhodes para la Universidad de Oxford, donde se graduó en literatura inglesa. Tras un breve paso por el ejército de EE.UU., se mudó a Nashville para perseguir su sueño musical.

Trabajando como conserje en Columbia Records, Kristofferson comenzó a ganar reconocimiento como compositor. Sus éxitos Me and Bobby McGee y Sunday Morning Coming Down fueron interpretados por artistas como Janis Joplin y Johnny Cash. En 1970, lanzó su primer álbum, Kristofferson, seguido por The Silver Tongued Devil and I en 1971. Su canción Help Me Make It Through the Night ganó un Grammy en 1972.

Kristofferson también brilló en la pantalla grande, destacando en películas como A Star Is Born junto a Barbra Streisand, por la que ganó un Globo de Oro. En 1985, formó el supergrupo The Highwaymen con Johnny Cash, Waylon Jennings y Willie Nelson, lanzando tres álbumes y realizando numerosas giras.

Miembro con honores de varios salones de la fama, Kristofferson lanzó su último álbum, The Cedar Creek Sessions, en 2016, obteniendo una nominación al Grammy. Su legado perdurará en la música y el cine.