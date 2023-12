Kula Shaker regresa con su formación original y un nuevo álbum: Natural Magick

La banda británica de rock psicodélico Kula Shaker ha anunciado la publicación de su nuevo álbum, Natural Magick, que supone el reencuentro de su formación original por primera vez en 25 años.

El disco, que saldrá a la venta el 26 de enero de 2024, contará con la participación del teclista Jay Darlington, que durante la última década ha trabajado con los hermanos Gallagher, tanto en Oasis como en sus proyectos en solitario. Darlington se une así al vocalista y guitarrista Crispian Mills, al bajista Alonza Bevan y al baterista Paul Winterhart, que formaron Kula Shaker en 1995.

Natural Magick será el séptimo álbum de estudio de la banda, que alcanzó el éxito con su debut K en 1996, gracias a su mezcla de rock, pop y música hindú. El disco incluirá los singles Indian Record Player y Waves, que ya se han podido escuchar este año, así como otras 11 canciones que reflejan la energía y la espiritualidad que caracterizan a Kula Shaker.

“Este capítulo en la vida de la banda está muy impulsado por la energía en vivo y esa conexión espiritual con el público que viene con ella”, explicó Mills. “Todos acordamos hacer de este álbum el sueño de un fan de Kula Shaker. Fue muy similar a la forma en que grabamos K, cuando solo teníamos media hora para impresionar a la gente, y grabando gran parte de él entre conciertos mientras estábamos de gira”.

Mills también se mostró entusiasmado por el regreso de Darlington: “Fue uno de esos momentos afortunados de sincronicidad. Cuando nos reformamos en 2007, Jay todavía estaba en Oasis, pero a finales del año pasado los caminos entrelazados del destino nos volvieron a unir. Además, al mismo tiempo, nuestro equipo de gestión original de Kev Nixon (que también coprodujo el álbum con Crispian y Alonza) y Sarah Clayman se hizo cargo de nuevo y así tenemos a toda la tripulación de vuelta desde que hicimos K”.

El cantante también definió a Kula Shaker como una “puerta de entrada” a una realidad más feliz y espiritual. “Eso es Natural Magick”, concluyó.

Tracklist de Natural Magick

1. ‘Gaslighting’

2. ‘Waves’

3. ‘Natural Magick’

4. ‘Indian Record Player’

5. ‘Chura Liya (You Stole My Heart)’

6. ‘Something Dangerous’

7. ‘Stay With Me Tonight’

8. ‘Happy Birthday’

9. ‘IDONTWANNAPAYMYTAXES’

10. ‘F-Bombs’

11. ‘Whistle And I Will Come’

12. ‘Kalifornia Blues’

13. ‘Give Me Tomorrow’