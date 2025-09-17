Kula Shaker vuelve con alas psicodélicas, nuevo disco y gira en 2026

La banda británica Kula Shaker está de regreso con fuerza: nuevo álbum, nuevo sencillo y una gira por el Reino Unido que promete reencontrarlos con sus fieles seguidores. El grupo liderado por Crispian Mills, junto a Alonza Bevan, Paul Winterhart y Jay Darlington, ha anunciado el lanzamiento de Wormslayer, su próximo disco de estudio, previsto para el 30 de enero de 2026.

El álbum incluirá los ya conocidos Charge of the Light Brigade y Broke as Folk, además de nuevas composiciones como Little Darling, de tintes góticos, y la elaborada pista principal Wormslayer, que según Mills, ofrece “una experiencia psicodélica con gran producción y narrativa”. El grupo asegura que este trabajo representa una expansión creativa sin precedentes en su trayectoria.

Como adelanto, Kula Shaker ha publicado el sencillo Good Money, una pieza con influencias del soul, funk y psicodelia sesentera. El videoclip, generado íntegramente por inteligencia artificial, narra la historia de un niño con alas en una comunidad que lo percibe como ángel, monstruo o negocio. “¿Es una metáfora de la industria musical? Diría que es una metáfora de la vida”, comentó Mills.

La gira británica de presentación arrancará el 7 de febrero en Brighton y recorrerá ciudades como Cambridge, Glasgow y Londres hasta el 13 de febrero. Las entradas estarán disponibles en preventa el 18 de septiembre y en venta general el 19.

Con Wormslayer, Kula Shaker reafirma su lugar como una banda que no teme reinventarse, manteniendo su esencia psicodélica mientras se adapta a los nuevos tiempos.

Kula Shaker: psicodelia británica con alma india

Desde su irrupción en los años noventa, Kula Shaker se ha consolidado como una de las bandas más singulares del rock británico. Formada por Crispian Mills y Alonza Bevan en 1988, el grupo fusionó el britpop con influencias del misticismo hindú, incorporando instrumentos tradicionales como el sitar y letras en sánscrito. Su debut discográfico, K (1996), fue un éxito rotundo que alcanzó el número uno en Reino Unido, impulsado por himnos como Tattva, Govinda y su versión de Hush. Tras el segundo álbum Peasants, Pigs & Astronauts (1999), la banda se disolvió temporalmente, pero regresó en 2004 con nuevas energías y una evolución sonora que mantuvo su esencia espiritual.

A lo largo de su trayectoria, Kula Shaker ha publicado siete álbumes de estudio: K (1996), Peasants, Pigs & Astronauts (1999), Strangefolk (2007), Pilgrims Progress (2010), K 2.0 (2016), 1st Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs (2022) y Natural Magick (2024). Además, han lanzado varios EPs, recopilatorios y más de una veintena de sencillos que reflejan su constante búsqueda creativa. Con el regreso de su teclista original Jay Darlington y el anuncio de Wormslayer para 2026, el grupo reafirma su compromiso con una psicodelia moderna, espiritual y provocadora, manteniéndose fiel a su identidad mientras exploran nuevos territorios sonoros.

