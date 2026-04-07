Kurt Vile regresa a sus raíces con “Philadelphia’s Been Good To Me” y un 2026 lleno de carretera

Kurt Vile vuelve a mirar a Philadelphia con la serenidad de quien sabe que su sonido nace y termina allí. Su nuevo álbum, Philadelphia’s Been Good To Me, que verá la luz el 29 de mayo, funciona como una carta de amor a su ciudad natal y como un ejercicio de reafirmación creativa. El propio músico lo define como “mi disco de traerlo todo de vuelta a casa en Philly” y asegura que lo ha afrontado “como si fuera el último, poniendo todo lo que tengo en él”.

El primer adelanto, “Chance To Bleed”, confirma ese espíritu de retorno emocional. Con un riff cálido y un pulso cercano al shoegaze, la canción revisita sus primeros pasos en la escena underground de la ciudad. Él mismo la describe como “hillbilly techno”, una etiqueta tan improbable como precisa para explicar su mezcla de folk nebuloso y electricidad contenida. El estribillo, casi un mantra, resume esa nostalgia luminosa: “Tienes una oportunidad de sangrar ahora / con esas noches de rock n’ roll lo-fi y DIY”.

Grabado entre finales de 2023 y principios de 2026, el disco recupera la esencia más orgánica de Vile, que vuelve a experimentar con la grabación casera sin renunciar a una producción más nítida. “He estado esperando que ese elemento natural volviera a aparecer en mis grabaciones… creo que por fin lo he capturado otra vez, pero con mayor fidelidad”, explica el músico, que parece haber encontrado un equilibrio entre la espontaneidad de sus primeros trabajos y la madurez de un compositor plenamente asentado.

Junto al anuncio del álbum, también ha confirmado una extensa gira que recorrerá Norteamérica, Europa (sin parada en España) y Reino Unido a lo largo de 2026. El tramo estadounidense culminará con un concierto especial en el Dell Music Center de Filadelfia el 25 de julio, un cierre perfecto para un proyecto que celebra, desde su propio título, la importancia de volver al origen.

Kurt Vile no solo mira atrás: también reafirma su lugar en el presente, demostrando que su universo musical sigue expandiéndose sin perder esa calma magnética que lo ha convertido en una figura imprescindible del indie estadounidense.

Kurt Vile, un arquitecto del indie que convirtió la calma en un lenguaje propio

Kurt Vile, nacido en 1980 en Filadelfia, inició su carrera como miembro fundador de The War On Drugs, banda con la que tocó entre 2005 y 2008 antes de lanzarse en solitario. Su discografía, que incluye trabajos como Constant Hitmaker (2008), Bottle It In (2018) o (Watch My Moves) (2022), traza un recorrido coherente y en constante evolución. Su estilo combina folk psicodélico, rock de carretera y un pop brumoso que ha ido perfeccionando con los años. Con su capacidad para crear atmósferas expansivas y melodías que parecen flotar, Vile se ha consolidado como uno de los narradores más singulares del indie americano contemporáneo, siempre fiel a un sonido que crece sin perder su esencia.

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