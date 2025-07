Kurt Vile y Luke Roberts lanzan el EP «Classic Love» con un sencillo atemporal

Kurt Vile, ícono del indie rock, y el cantautor de Nashville Luke Roberts anuncian su EP colaborativo Classic Love, que llegará el 25 de julio de 2025 vía Verve Records. El EP de cinco canciones incluye el sencillo principal Classic Love, un tema folk-rock melancólico originalmente grabado por Roberts en Sunlit Cross (2016) con Kyle Spence y Creston Spiers de Harvey Milk. Vile, cautivado por su atemporalidad, se unió para regrabar la pista, cuyo video, dirigido por Lucky Marvel, muestra a ambos artistas en un ambiente desenfadado, con guiños humorísticos como un intento de carterismo. El EP también presenta Hit of the Highlife, una versión de Vile de Classic Love (KV Version), Slow Talkers ’22 y una cover de Wildflower de Beach House.

Vile describe Classic Love como “la quintaesencia de una canción para la radio” por su calidad atemporal. La colaboración, nacida de una amistad que comenzó en MySpace y una gira en 2015, refleja su química creativa. Disponible para reserva en vinilo, CD y digital, Classic Love promete resonar con fans del indie y el Americana. Vile también iniciará una gira en julio de 2025, incluyendo fechas en Montreal, Toronto y Brooklyn.

Tracklist de Kurt Vile y Luke Roberts – Classic Love EP:

01 Luke Roberts / Kurt Vile: “Classic Love”

02 Kurt Vile / Luke Roberts: “Hit of the Highlife”

03 Kurt Vile: “Classic Love (KV Version)”

04 Kurt Vile: “Slow Talkers ’22”

05 Kurt Vile: “Wildflower”

Kurt Vile: El trovador psicodélico del indie rock

Kurt Vile, originario de Filadelfia, se ha consolidado como una figura clave del indie rock con su estilo relajado y evocador, que combina folk, psicodelia y rock lo-fi. Tras dejar The War on Drugs en 2008, lanzó su carrera en solitario con Childish Prodigy (2009), destacando por su guitarra serpenteante y letras introspectivas. Álbumes como Wakin on a Pretty Daze (2013) y B’lieve I’m Goin Down… (2015) lo catapultaron como un favorito de la crítica, con su voz lánguida y un enfoque que evoca a Neil Young y Sonic Youth. Su colaboración con Courtney Barnett en Lotta Sea Lice (2017) y sus giras con artistas como Luke Roberts demuestran su versatilidad y conexión con la escena alternativa.

La discografía de Vile incluye nueve álbumes de estudio, como Smoke Ring for My Halo (2011), (watch my moves) (2022) y el EP Back to Moon Beach (2023), que mezcla temas nuevos y covers como Must Be Santa de Bob Dylan. Su próximo EP Classic Love (2025), con Luke Roberts, refuerza su amor por las colaboraciones auténticas. Con un sonido que equilibra melancolía y humor, Vile ha influido en el dream pop y el indie rock, manteniendo un legado que resuena con fans y críticos por su honestidad y atmósferas envolventes.

