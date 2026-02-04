Kyle Falconer se lanza a la reinvención pop con su nuevo álbum «Lovely Night of Terror»

El escocés Kyle Falconer, conocido por liderar a The View, vuelve a escena con un proyecto que marca un giro notable en su trayectoria: Lovely Night of Terror, su cuarto álbum en solitario, que llegará el 27 de marzo a través de Modern Sky y Run On Records . El disco nace en La Sierra Casa, el retiro creativo que comparte con Carl Barât, y donde Falconer escribió, interpretó y produjo el material junto a Andy Gannon, colaborador habitual de Courteeners y DMA’S.

El primer adelanto, Midas Touch, es una colaboración inesperada con Pete Doherty, líder de The Libertines y Babyshambles, que aporta una energía luminosa y despreocupada a un tema que se aleja del indie rock que ambos han cultivado durante dos décadas. Falconer buscaba una voz ajena al pop para reforzar el contraste, y Doherty aceptó encantado tras escuchar la canción durante una prueba de sonido en Edimburgo. El resultado es un single con aroma veraniego, guiños al R&B y un espíritu juguetón que sorprende incluso a los seguidores más fieles de ambos músicos .

El álbum promete una paleta amplia: R&B, Americana, baladas pop y ese toque oscuro pero luminoso que Falconer reivindica como sello personal. Entre los colaboradores aparecen nombres tan dispares como Justin Hawkins de The Darkness, Jamie Webster, miembros de Lottery Winners y Dave McCabe de The Zutons, lo que anticipa un disco diverso y ambicioso. Según Falconer, el aislamiento creativo en el campo español durante la Navidad de 2024 —rodeado de familia, sin distracciones y con una energía casi “de locura colectiva”— fue clave para dar forma a un trabajo que explora la culpa, la responsabilidad y la reconstrucción emocional tras periodos de inercia o autocompasión .

Además del lanzamiento, Falconer emprenderá una gira por Reino Unido entre febrero y abril, con paradas en Cardiff, Londres, Manchester, Liverpool, Glasgow (dos fechas ya agotadas) y más ciudades, además de actuaciones confirmadas en Sound Factory Festival y Victorious Festival durante el verano .

De indie hero a narrador íntimo: la evolución de Kyle Falconer

La carrera de Kyle Falconer está marcada por una dualidad constante: la energía cruda y juvenil de The View, y su faceta más introspectiva como solista. Con su banda, surgida en Dundee a mediados de los 2000, Falconer alcanzó notoriedad internacional gracias al éxito de Hats Off to the Buskers (2007), un debut que entró directo al número uno en Reino Unido y consolidó a The View como una de las formaciones más vibrantes de la escena indie británica de la época. Canciones como Same Jeans o Superstar Tradesman se convirtieron en himnos generacionales, impulsando giras extensas y una presencia constante en festivales. A lo largo de los años, la banda publicó varios álbumes más, manteniendo siempre un espíritu combativo y una identidad sonora reconocible, incluso en momentos turbulentos que incluyeron cambios personales, tensiones internas y un ritmo de trabajo intenso.

En paralelo, Falconer fue construyendo una voz propia. Su debut en solitario, No Thank You (2018), mostraba un enfoque más confesional, con arreglos más pulidos y letras centradas en la madurez, la paternidad y la búsqueda de estabilidad. Tres años después llegó No Love Songs for Laura (2021), un trabajo que inspiró el musical No Love Songs, aplaudido por la crítica por su sensibilidad y honestidad emocional. En 2023 publicó The One I Love the Most, donde continuó explorando su vida familiar y su crecimiento personal. Ahora, con Lovely Night of Terror, Falconer parece decidido a romper moldes: abraza nuevos géneros, amplía su red de colaboradores y se permite jugar con texturas y emociones sin perder la autenticidad que siempre lo ha caracterizado. Su evolución demuestra que, lejos de acomodarse en la nostalgia indie, sigue siendo un creador inquieto, capaz de reinventarse sin renunciar a su historia.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.