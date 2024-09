Kylie Minogue anuncia nuevo disco y gira mundial 2025

Kylie Minogue ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco titulado Tension II y una gira mundial en 2025. El álbum, que saldrá el 18 de octubre a través de BMG, incluirá 13 canciones y contará con colaboraciones de artistas como Sia, Orville Peck, Diplo, The Blessed Madonna, Bebe Rexhay Tove Lo. El primer sencillo, Lights Camera Action, se lanzará el 27 de septiembre.

La gira mundial comenzará el 15 de febrero en Perth, Australia, y continuará por Asia y el Reino Unido, con fechas adicionales en todo el continente americano que se anunciarán más adelante. Sin embargo, de otros países de Europa más allá de las islas, sin noticias por el momento.

Minogue expresó su entusiasmo por compartir momentos especiales con sus fans durante esta gira, celebrando la era de Tension y mucho más. Este año, la australiana ganó el premio inaugural a la Mejor Grabación de Pop Dance en los Grammy 2024 por Padam Padam, el sencillo principal de su álbum Tension. Aunque ha sido nominada seis veces a lo largo de los años, esta fue su segunda victoria, la primera desde 2004 con Come Into My World.

Os dejamos con el tracklist del nuevo disco de Kylie Minogue.

Tracklist de Tension II:

01 Lights Camera Action

02 Taboo

03 Someone for Me

04 Good as Gone

05 Kiss Bang Bang

06 Diamonds

07 Hello

08 Dance to the Music

09 Shoulda Left Ya

10 Edge of Saturday Night [ft. The Blessed Madonna]

11 My Oh My [ft. Bebe Rexha and Tove Lo]

12 Midnight Ride [ft. Orville Peck and Diplo]

13 Dance Alone [ft. Sia]