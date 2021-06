Kylie Minogue sube al “Born This Way Reimagined” de Lady Gaga

Versionando Merry The Night, la superestrella Kylie Minogue se añade al álbum Born This Way Reimagined que Lady Gaga prepara por el décimo aniversario de su trabajo original Born This Way (Interscope Records, 2011).

Con esta reinvención de Merry The Night, Kylie Minogue irrumpe en Born This Way Reimagined, de Lady Gaga, siendo el tercer título versionado. Hace unos días os anunciamos, en Crazyminds, el segundo lanzamiento de los seis que compondrán este Reimagined que prepara Lady Gaga; la canción, homónima al álbum, versionada por Orville Peck.

Y allí os recordamos que el primer tema elegido para anunciar este reimagined fue Judas, transformada por Big Freedia.

En apoyo a la comunidad LGBTQIA +

Todavía no sabemos los tres artistas que faltan para terminar este bonus track de la reedición por el décimo aniversario del álbum Born This Way de Lady Gaga. Sin embargo, sí que sabemos los tres títulos que faltan por transformar; uno es Highway Unicorn (Road To Love), otro es You and I y el tercero The Edge Of Glory.

Pero tenemos una pista sobre esos artistas que faltan por anunciar. Aunque las 14 canciones originales vendrán con un enfoque diferente al original, estas seis re-imaginadas que vienen en forma de bonus track, solo podrán ser atendidas por artistas que representen la comunidad LGBTQIA + y defiendan la igualdad y los derechos de este colectivo.

Ahora, por el momento, puedes disfrutar de la canción Merry The Night de Lady Gaga, interpretada por Kilye Minogue, a continuación: