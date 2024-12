L.A. sorprende con su nuevo single «Miss You Again»

El artista mallorquín L.A. ha lanzado hoy su nuevo single Miss You Again, el tercer adelanto de su próximo álbum A Modern Odyssey, que saldrá en febrero de 2025. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En Miss You Again, L.A. explora el tema de la pérdida y la recuperación de la luz en la vida de uno mismo. La balada, producida por Antoni Noguera y mezclada por Dimas Frías, destaca por su sonido actual y su profundidad emocional. «El peso de la ausencia o desaparición de ciertas personas puede crear situaciones de desesperación, pero la luz siempre puede volver a aparecer», comenta L.A. sobre su nuevo single. La canción ha sido grabada en The Stratoscope y masterizada en Echo Palm Studios, con todos los instrumentos interpretados por Luis A. Segura y Antoni Noguera.

L.A. ha sido una figura destacada en la escena musical española desde su debut. Con una carrera que abarca varios álbumes aclamados, como Heavenly Hell y Dualize, ha demostrado ser un artista versátil y constante en su evolución. Su próximo álbum, A Modern Odyssey, promete ser una continuación de su innovador enfoque musical.

En resumen, Miss You Again es una muestra más del talento y la capacidad de L.A. para conectar con su audiencia a través de letras emotivas y melodías cautivadoras. No te pierdas este nuevo lanzamiento a través de CrazyMinds.es y nuestro perfil oficial de WhatsApp.