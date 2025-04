L.Mayland ilumina su camino en solitario con “The Slow Fire of Sleep” y el emotivo “Lighthouse”

L.Mayland, la talentosa guitarrista y vocalista de The Last Dinner Party, ha dado un importante paso adelante hacia su faceta en solitario con el anuncio de su EP debut, The Slow Fire of Sleep. Este proyecto, que verá la luz el 9 de mayo de 2025, promete ser un viaje íntimo y reflexivo a través de cinco canciones que exploran la identidad, el amor y la transición personal. Según fuentes como NME, L.Mayland aborda en este trabajo temas como su identidad de género en Mother Mother, la mudanza de lo rural a lo urbano en Homeward y los retos de una relación a distancia en Lighthouse y From The Other Side Of The World I’d Hear You. El EP, ya disponible en reserva, muestra una vulnerabilidad cruda que contrasta con la energía vibrante de su banda principal.

El primer adelanto, Lighthouse, llegó el 17 de abril de 2025 y ya está conquistando corazones. La canción, disponible en plataformas digitales, captura la agridulce ansiedad de una relación romántica saludable, un tema que L.Mayland describe con honestidad en NME: “Es sobre el miedo a perder algo bueno”.

Acompañando el lanzamiento, un evocador video musical dirigido por Cal McIntyre y estrenado en YouTube da vida a esta narrativa, y es que la visión de la artista brilla en cada detalle, consolidándola como una artista con una voz propia.

Para celebrar el lanzamiento de The Slow Fire of Sleep, L.Mayland ofrecerá dos actuaciones exclusivas en el Reino Unido. El 9 de mayo de 2025, la veremos en la St Matthias Church de Londres, seguida por un concierto el 11 de mayo en The Castle Hotel de Manchester. Estos shows íntimos prometen una experiencia cercana para los fans, que pueden registrarse para obtener entradas.

Con The Slow Fire of Sleep, L.Mayland no solo expande su universo creativo, sino que invita a los oyentes a conectar con sus emociones más profundas. Este EP se perfila como una joya del 2025, y no podemos esperar a descubrir cómo L.Mayland seguirá sorprendiendo.

Lizzie Mayland, conocida por su talento como guitarrista, flautista y vocalista de The Last Dinner Party, está forjando un camino propio como L.Mayland con un proyecto en solitario que combina introspección y vulnerabilidad. Su carrera, hasta ahora, ha estado marcada por el meteórico ascenso de The Last Dinner Party, la banda indie británica que conquistó las listas con su álbum debut Prelude to Ecstasy (febrero de 2024). Este disco, que alcanzó el número 1 en el Reino Unido, recibió una nominación al Mercury Prize y un premio BRIT 2025 al Mejor Artista Nuevo. L.Mayland destacó en él con su versatilidad, aportando riffs de guitarra, armonías vocales y toques de flauta que definieron el sonido teatral del grupo.

En 2025, L.Mayland da un giro hacia lo personal con su EP debut The Slow Fire of Sleep, programado para el 9 de mayo. Compuesto por cinco canciones, el EP explora temas como la identidad de género, la transición rural-urbana y las relaciones a distancia. Este lanzamiento marca su primera incursión en solitario, mostrando un estilo más despojado y folk en contraste con el dramatismo de The Last Dinner Party.

Antes de The Slow Fire of Sleep, la discografía de L.Mayland se limita a su trabajo con The Last Dinner Party, que incluye sencillos como Nothing Matters (2023) y el mencionado Prelude to Ecstasy. Su debut en solitario, sin embargo, está generando expectación, con medios y fans destacando su valentía al explorar nuevas facetas creativas tras el éxito de la banda.

