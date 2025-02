La actuación épica de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025

El pasado 9 de febrero, Kendrick Lamar se convirtió en el primer rapero solista en encabezar el icónico Halftime Show del Super Bowl, llevando su energía inigualable al Caesars Superdome de Nueva Orleans. La actuación tuvo lugar durante el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, que culminó en una victoria de 40-22 a favor de los Eagles.

Lamar no decepcionó a sus fans, presentando un espectáculo lleno de sorpresas y colaboraciones especiales. Entre los invitados destacados se encontraban SZA, la tenista Serena Williams y el actor Samuel L. Jackson. Durante su actuación, interpretó éxitos como Squabble Up, HUMBLE., DNA. y Euphoria. Sin embargo, el momento más comentado de la noche fue su interpretación de Not Like Us, una canción dirigida a Drake con quien había tenido una disputa pública.

La actuación también estuvo marcada por un incidente inesperado cuando un miembro de su equipo de baile fue escoltado fuera del campo por desplegar una bandera palestina con las palabras «Sudán» y «Gaza». Este suceso ocurrió mientras Lamar interpretaba TV Off junto al DJ Mustard.

Las reacciones en redes sociales fueron mixtas; algunos fans elogiaron el espectáculo como uno de los mejores en la historia del Super Bowl, mientras que otros expresaron su descontento. A pesar de ello, Kendrick Lamar continúa consolidando su legado en la música y la cultura pop, respaldado por su reciente éxito en los Grammy 2025, donde ganó cinco premios, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por Not Like Us.

¿Quieres verlo? Haz click aquí y no te lo pierdas.

Kendrick Lamar: Un viaje por la carrera del rey del rap

Desde que irrumpió en la escena musical, Kendrick Lamar ha revolucionado el mundo del hip-hop con su lírica aguda y su enfoque narrativo distintivo. Originario de Compton, California, Lamar lanzó su primer álbum de estudio Section.80 en 2011, el cual captó la atención de críticos y fanáticos por igual. Este fue solo el inicio de una ascendente carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más influyentes de su generación.

En 2012, Lamar alcanzó un éxito masivo con good kid, m.A.A.d city, un álbum conceptual que narra su vida en las calles de Compton. Le siguieron To Pimp a Butterfly (2015) y DAMN. (2017), ambos laureados por la crítica y ganadores de varios premios Grammy. Cada álbum de Lamar se ha distinguido por su capacidad para abordar temas sociales y políticos con una profundidad y complejidad que raramente se encuentra en la música popular.

Además de su trabajo en solitario, Lamar ha colaborado con una plétora de artistas, desde SZA hasta Taylor Swift, y su influencia se extiende más allá del hip-hop, tocando géneros como el jazz, el funk y el soul. En 2022, lanzó Mr. Morale & the Big Steppers, un álbum introspectivo que explora sus propias luchas personales y sociales.

Su reciente actuación en el Halftime Show del Super Bowl 2025 no solo subraya su talento y relevancia en la industria musical, sino que también marca un hito significativo para el rap en uno de los escenarios más grandes del mundo. Con cada paso, Kendrick Lamar continúa redefiniendo lo que significa ser un artista en la era moderna.

