La histórica Wasserman Agency ha decidido borrar su propio nombre para intentar salvar su futuro. La compañía, una de las grandes potencias globales en representación de artistas y deportistas, ha anunciado que a partir de ahora operará bajo el nombre The Team, un movimiento que llega tras el terremoto provocado por la aparición de antiguos correos electrónicos entre Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell, publicados dentro de los archivos del caso Jeffrey Epstein. La información procede de la página que estás consultando.

Los mensajes, enviados en 2003, mostraban un tono abiertamente coqueteo entre Wasserman y Maxwell, quien años después sería condenada por tráfico sexual de menores. Aunque el empresario aseguró que aquellos correos se escribieron “mucho antes de que sus crímenes salieran a la luz” y que “los lamenta profundamente”, la reacción fue inmediata: artistas como Chappell Roan, Water From Your Eyes, Wednesday, Weyes Blood, Orville Peck o Chelsea Cutler rompieron su relación profesional con la agencia.

La presión llevó a Wasserman a anunciar que vendería la compañía y a ceder el control operativo a su presidente, Mike Watts. Paralelamente, la empresa comenzó un proceso de rebranding que ya es oficial: su web redirige a the.team, sus redes sociales han adoptado nueva imagen y un mensaje que intenta marcar distancia con la polémica: “Para nuestros socios, compañeros, amigos y comunidad: gracias. Nuestra dedicación a nuestros clientes no cambia, pero tenemos un nuevo nombre”.

El cambio, sin embargo, no elimina las preguntas de fondo. Wasserman insiste en que nunca tuvo relación personal o profesional con Epstein, pero la publicación de los correos lo ha convertido en un problema reputacional para una agencia que representa a figuras tan relevantes como Ed Sheeran, Coldplay, Kendrick Lamar, Lorde, Brad Pitt o Adam Sandler.

Mientras tanto, la industria observa con atención. Algunos artistas han decidido mantenerse en la agencia por pura supervivencia económica, como explicó Alexis Krauss de Sleigh Bells, quien admitió que abandonar la compañía sería inviable para ellos. Otros, como Chappell Roan, han defendido su salida como un acto de coherencia moral: “Me niego a quedarme de brazos cruzados”, escribió al anunciar su ruptura con la agencia.

El rebranding a The Team es, en esencia, un intento de pasar página sin desmontar la estructura de una de las agencias más poderosas del mundo. Pero el desafío es enorme: en un sector donde la confianza lo es todo, reconstruirla puede ser más difícil que cambiar un nombre.

Wasserman / The Team: Un nombre de gran influencia en la música, el deporte y el entretenimiento

Fundada por Casey Wasserman, la agencia creció hasta convertirse en una de las mayores fuerzas globales en representación de talento. Su expansión en música en 2021 la situó al nivel de gigantes como CAA o WME, gestionando giras, acuerdos comerciales y carreras de artistas de primer nivel. En el ámbito deportivo, representa a estrellas de la NBA, NFL, MLB y fútbol internacional, además de manejar acuerdos estratégicos con marcas y eventos. Su influencia se ha extendido también al cine y la televisión, con actores de primera línea en su cartera. La crisis actual supone el mayor reto reputacional de su historia, pero su estructura y su peso en la industria la mantienen como un actor central en el entretenimiento global.

