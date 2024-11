La banda canadiense ACTORS publica el sencillo «Object of Desire – Extended MIXXX»

«La música es universal. Todos estamos conectados. Las amistades que hemos cultivado en todo el mundo son realmente la experiencia que más nos ha cambiado la vida hasta ahora» ACTORS

Si en una batidora colocamos himnos post-punk con elementos de electro pop, dark wave, new wave y synthpop junto a ritmos electrónicos y energía hipnótica, obtenemos un smoothie llamado Object of Desire.

Este objeto de deseo conduce a un paisaje atmosférico donde las voces ecográficas y las dilatadas secciones instrumentales se fusionan entre líneas reverberantes de bajo y estructuras sintetizadas por capas llegando a generar una síntesis sónica que cautiva hipnóticamente al consumidor.

En definitiva, Object of Desire es un adictivo remix extendido producido por la firma ACTORS, una banda canadiense de Vancouver que infunde experiencias inmersivas que transforman el sonido en fascinantes arquitecturas rítmicas gaseosas.

ACTORS está formada por el fundador Jason Corbett (voz y guitarra), Shannon Hemmett (teclados y coros), Kendall Wooding (bajo y coros) y Adam Fink (batería). Su álbum debut, It Will Come To You , fue lanzado en 2018, seguido de su segundo trabajo, Acts of Worship (2021). En 2022 sacaron su tercer disco denominado Reanimated. Asimismo, Jason y Shannon colaboran juntos en otro proyecto musical denominado LEATHERS.

A pesar de que los críticos tienen la tendencia de de enmarcarlos dentro de las escenas genéricas del post punk, electro pop, dark wave, new wave o synthpop, Corbett comentó al respecto: «Nos llamamos juguetonamente ‘post-post-punk’ con influencias que van desde la música pop de principios de los 80 hasta la música darkwave contemporánea. En realidad, simplemente hacemos lo que queremos y el resultado es ACTORS. No nos proponemos resonar a ningún género en particular»

Para las composiciones de estudio la banda utiliza una gran variedad de instrumentaciones diversas de guitarras y bajos, baterías, sintetizadores, pedales de efectos, cajas de ritmos y complementos VST (Virtual Studio Technology). Algunos de estos elementos incluyen procesos sónicos obtenidos de las compositoras de ritmos y secuenciadores MIDI Roland TR-505 y de los sintetizadores analógicos Roland Juno-60 Prophet-6.

En los conciertos Corbett suele manejar una Fender Stratocaster, Wooding toca un Fender Precision Bass, Hemmett un Prophet Rev2 (sintetizador analógico polifónico) junto a un controlador Novation Launchkey 37 MK3 y un módulo de sonido Roland JU-06A. Fink emplea un Roland SPD-SX como parte de su configuración percusiva.

No cabe duda de que ACTORS representan la máxima expresión de un nuevo sonido. Juntos sintetizan esas energías masculinas y femeninas lejos de estereotipos, conformando una banda mixta donde unidos se yerguen como genuinos actores de su obra.