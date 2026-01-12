La batalla que nunca termina: la obra teatral sobre el duelo Blur vs Oasis ya tiene reparto y fecha de estreno

La eterna rivalidad entre Blur y Oasis, uno de los episodios más icónicos de la historia del britpop, vuelve a ocupar titulares tres décadas después. Esta vez no por un nuevo cruce de declaraciones, sino porque el West End londinense se prepara para estrenar The Battle, una obra teatral que revive el enfrentamiento que marcó a toda una generación. La producción, escrita por John Niven y dirigida por Matthew Dunster, llegará en febrero y recorrerá Reino Unido durante 2026.

El montaje se centra en la semana de agosto de 1995 en la que Country House de Blur y Roll With It de Oasis se lanzaron el mismo día, convirtiendo una simple batalla por el número uno en un fenómeno cultural. Según recuerda NME, Country House vendió 274.000 copias frente a las 216.000 de Roll With It, otorgando a Blur la victoria en aquel momento. Sin embargo, el propio Damon Albarn reconoció recientemente que, con perspectiva, fueron Oasis quienes “ganaron la guerra” a largo plazo.

El reparto de The Battle está encabezado por Mathew Horne, que interpretará al influyente ejecutivo Andy Ross, mientras que Paddy Stafford dará vida a Noel Gallagher y George Usher debutará como Liam Gallagher. Oscar Lloyd será Damon Albarn, Will Taylor encarnará a Graham Coxon y Brandon Bendell interpretará a Alex James. La obra promete un enfoque tan teatral como documental, apoyándose en testimonios reales recogidos por NME en su reconstrucción histórica de 2019, donde figuras como Stephen Street o Johnny Hopkins repasaban el clima de tensión —y camaradería ocasional— entre ambas bandas.

En CrazyMinds ya analizamos cómo este enfrentamiento definió una era y moldeó la identidad del britpop. Ahora, The Battle parece dispuesta a demostrar que aquel choque cultural sigue vivo, no solo en la memoria colectiva, sino también en los escenarios.

Blur y Oasis: dos caminos paralelos que cambiaron la música británica

La historia de Blur es la de una banda que supo reinventarse constantemente. Formados a finales de los 80, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree comenzaron su carrera con un sonido influido por el indie y el pop británico de los 60, pero fue con Modern Life Is Rubbish cuando sentaron las bases del britpop. El éxito masivo llegó con Parklife, un álbum que capturó la esencia de la vida británica con ironía, melodías brillantes y una estética inconfundible. Su victoria en la batalla de 1995 con Country House consolidó su estatus, pero lejos de acomodarse, Blur viró hacia terrenos más experimentales con Blur y 13, donde el ruido, la introspección y la influencia americana se hicieron notar. Tras una pausa prolongada, regresaron con The Magic Whip y, más recientemente, con The Ballad of Darren, demostrando que su capacidad para evolucionar sigue intacta. La figura de Albarn, además, se expandió con proyectos como Gorillaz, lo que reforzó su reputación como uno de los creadores más inquietos de su generación.

Por su parte, Oasis irrumpieron como un torbellino. Noel y Liam Gallagher, junto a Bonehead, Guigsy y Tony McCarroll, debutaron con Definitely Maybe, un álbum que se convirtió en el debut más vendido de la historia británica en su momento. Su continuación, (What’s the Story) Morning Glory?, los catapultó al estrellato global con himnos como Wonderwall o Don’t Look Back in Anger. Aunque perdieron la batalla del 95 con Roll With It, su impacto cultural y comercial en los años siguientes fue arrollador, llenando estadios y convirtiéndose en símbolo de una época. A pesar de los cambios de formación y las tensiones internas, Oasis mantuvieron una trayectoria sólida hasta su separación en 2009. Desde entonces, Noel Gallagher’s High Flying Birds y Liam Gallagher en solitario han mantenido viva la llama, demostrando que la influencia del grupo sigue siendo inmensa.

Ese legado alcanzó un nuevo punto álgido en 2025, cuando la banda sorprendió al mundo con su esperadísima reunión y la gira Oasis Live ’25, su primera actividad conjunta en dieciséis años. El tour, que arrancó en Cardiff y recorrió Reino Unido e Irlanda, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Oceanía, reunió a más de dos millones de espectadores y devolvió a los Gallagher a los grandes estadios con una energía que muchos creían irrepetible. La gira no solo reavivó el fervor de los fans históricos, sino que también conectó con una nueva generación que había descubierto a Oasis a través de reediciones, documentales y plataformas digitales. Su regreso confirmó que pocas bandas han dejado una huella tan profunda en la música británica contemporánea y que, incluso décadas después de su explosión inicial, su historia sigue escribiéndose con la misma intensidad que en los años del britpop.

