La BBC elige a Pa Salieu como su apuesta para el Sound of 2021

Como cada principio de año, la BBC ha llegado puntual a su cita para darnos una pista de algunos de los nuevos nombres a los que debemos estar muy atentos en 2021. Este año, su apuesta en el BBC Music’s Sound of 2021 ha sido el rapero de Coventry Pa Salieu, que el año pasado publicó su mixtape debut titulada Send Them To Coventry.

De este modo, Salieu sucede en este reconocimiento a Celeste, que fue la elegida el año pasado, y se impone a otros nombres (también recomendables y a los que estaremos muy atentos) como Holly Humberstone, Alfie Templeman o Bree Runway.

Si quieres ir conociendo la música de una de las posibles promesas musicales del año, ya puedes disfrutar de este Send Them To Coventry a continuación: