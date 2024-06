La BSO de «Saltburn» inmortaliza una de sus escenas más impactantes en un vinilo con ‘agua de bañera’

En un lanzamiento que está dando mucho que hablar entre amantes de la música y la película que tanto éxito obtuvo el año pasado, la banda sonora de la aclamada película Saltburn ha sido publicada en una edición limitada de vinilo que contiene ‘agua de bañera’, en homenaje a una de las escenas más comentadas del film. La película, protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi, captó la atención del público no solo por su trama intrigante sino también por su banda sonora nostálgica que incluye éxitos indie y pop de los años 2000.

El vinilo transparente, que ha sido llenado con un líquido que simula el agua de la bañera de la inolvidable escena, incluye temas de MGMT, Girls Aloud, The Killers, Bloc Party y Arcade Fire. Sin embargo, es Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor el que ha experimentado un increíble resurgimiento en popularidad, alcanzando el número dos en la lista de sencillos del Reino Unido tras su inclusión en la película.

Sophie Ellis-Bextor expresó su entusiasmo por la inclusión de su canción en una entrevista, diciendo: “Fue especial ser una pequeña parte de eso”. La artista compartió cómo la experiencia de ver su canción en una película tan comentada le dejó una sensación “deliciosa” y el deseo de volver a sumergirse en ese mundo tan pronto como fuera posible.