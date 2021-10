La ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2021 ya tiene presentadores

Artista

Taylor Swift o Paul McCartney, entre otros.

¿Por qué son noticia?

‎Taylor Swift‎‎, ‎‎Paul McCartney, Jennifer Hudson,‎‎ Dr. Dre, Drew Barrymore, Angela Bassett y Lionel Ritchie han sido confirmados como presentadores durante la ceremonia de introducción en el Salón de la Fama del Rock and Roll que se celebrará el próximo 30 de octubre. ‎Concretamente, Swift y ‎‎Jennifer Hudson‎‎ presentarán a ‎‎Carole King, McCartney hará lo propio con ‎‎Foo Fighters,‎‎ ‎‎Dr. Dre‎‎ cona LL Cool J, ‎‎Drew Barrymore con The‎ Go-Go’s, ‎‎Angela Bassett con ‎‎Tina Turner‎‎ y Lionel ‎‎Ritchie‎ con Clarence Avant.‎‎

Sobre la promoción de 2021

Como ya se anunció hace unos meses, entrarán a formar parte de este selecto club bandas y artistas como Foo Fighters, Jay-Z, Tina Turner, Carole King, Todd Rundgren, Kraftwerk, The Go-Go’s o Gil Scott-Heron, entre otros. Según ‎el presidente de los premios, John Sykes, «es nuestra promoción más diversa en la historia del Salón de la Fama del Rock & Roll.‎ Realmente representa nuestro compromiso continuo por honrar a los artistas que han creado no solo el rock and roll, sino el sonido de la cultura juvenil».‎

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!