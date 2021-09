La colaboración entre Coldplay y BTS incluirá un documental, versiones alternativas y un videoclip

Una de las colaboraciones que más van a dar que hablar en los próximos meses está a punto de producirse: Coldplay y BTS.

Sobre la colaboración

Esta nueva canción, cuyas letras serán cantadas tanto en inglés como en coreano, se publicará oficialmente mañana, viernes 24 de septiembre, y estará incluida en el próximo disco de los británicos, titulado Music Of The Spheres.

Pero hay mucho más, ya que según hemos sabido hoy, alrededor de este tema ambos grupos quieren publicar un videoclip, un documental e incluso versiones alternativas de la canción, para que tenga el mayor recorrido posible.

Sobre estos nuevos lanzamientos

Aunque acabemos de enterarnos, todo estaba ya perfectamente planificado por el sello Parlophone. El documental, titulado Inside My Universe, saldrá este domingo 26 de septiembre.

En cuanto a las versiones alternativas del tema, se publicarán el lunes 27 de septiembre y consistirán en un remix de Supernova7 y una versión acústica de la misma.

El videoclip, sin embargo, no tiene fecha de publicación aún.

Sobre Coldplay

Tras irrumpir en el 2000 con el sencillo "Yellow", los Coldplay no tardaron en convertirse en una de las mayores bandas del nuevo milenio. El secreto del éxito del cuarteto liderado por Chris Martin residía en su balance perfecto entre brit-pop introspectivo y canciones épicas de rock de estadios, combinando los elementos más populares de U2, Radiohead y Oasis con elegantes melodías de su propia cosecha. Coldplay alcanzó el estrellato internacional con sus tres primeros discos, Parachutes (2000), A Rush of Blood to the Head (2002) y X&Y (2005), y desde entonces supo mantenerse en la cima actualizando su sonido con retoques electrónicos y colaborando con artistas de diversos géneros y nacionalidades en álbumes como Viva la Vida (2008), A Head Full of Dreams (2015) o Everyday Life (2019). Su novena producción, titulada Music of the Spheres, está anunciada para 2021.

Fuente: Apple Music

