La comunidad del hip hop despide a Oliver ‘Power’ Grant, arquitecto silencioso del universo Wu-Tang

La noticia ha sacudido a la cultura hip hop como un mazazo: Oliver ‘Power’ Grant, productor, actor, empresario y uno de los cerebros fundacionales del universo Wu-Tang, ha fallecido a los 52 años. La confirmación llegó a través de los canales oficiales de Wu-Tang Clan, acompañada de un mensaje tan breve como contundente: “Rest in Power, Power” . No se ha hecho pública la causa de la muerte, pero el impacto emocional entre los miembros del colectivo ha sido inmediato.

Las reacciones de figuras clave del Clan hablan por sí solas. Method Man escribió: “Paraíso, hermano, buen viaje. No estoy bien” . GZA, siempre preciso, fue directo al corazón del legado de Grant: “No lo habríamos conseguido sin él. Wu no habría llegado a existir sin Power”. Raekwon añadió un mensaje cargado de emoción: “POWER, hemos estado en todas partes… ahora tú estás en todas partes”. Y Ghostface Killah optó por un homenaje visual, compartiendo un logo de “Power” con alas de ángel.

Grant, nacido en Jamaica en 1973 y criado en Staten Island, fue mucho más que un colaborador: fue el impulsor financiero y estratégico que permitió que el Clan diera su primer gran paso. Fue él quien ayudó a financiar el mítico single “Protect Ya Neck”, y quien ejerció como productor ejecutivo del debut Enter The Wu-Tang (36 Chambers), un disco que cambió para siempre la historia del rap .

Su visión empresarial también dejó huella. En 1995 lanzó la línea de ropa Wu Wear, pionera en convertir una marca musical en un fenómeno de moda global. Años después, tras discontinuarla por la proliferación de falsificaciones, la relanzó junto a RZA bajo el sello Wu-Tang Brand y más tarde con Live Nation Merchandise, demostrando que su olfato para los negocios seguía intacto.

En lo artístico, Grant también dejó su marca en el cine, con apariciones en Belly (1998) y Black and White (1999), compartiendo pantalla con nombres como Ben Stiller o Robert Downey Jr.

Su muerte llega en un momento especialmente simbólico: la reciente nominación de Wu-Tang Clan al Rock & Roll Hall of Fame 2026. Aunque Grant no figura en la lista de nominados —al no ser miembro musical del colectivo—, su papel en la creación del imperio Wu es incuestionable. Él mismo lo resumió en 2011: “Era una vida dura. Aprendes sobre la marcha. No había modelos. Todo fue prueba y error”.

Hoy, la cultura hip hop pierde a uno de sus grandes arquitectos invisibles. Un hombre que, sin necesidad de un micrófono, ayudó a construir uno de los universos musicales más influyentes de las últimas tres décadas.

El legado de Oliver ‘Power’ Grant en la historia del Wu-Tang Clan

Oliver ‘Power’ Grant fue la columna vertebral empresarial y estratégica de Wu-Tang Clan, un colectivo que redefinió el rap desde sus cimientos. Aunque no empuñó el micrófono, su influencia fue tan decisiva como la de cualquier MC del grupo. Desde los primeros días en los proyectos de Park Hill, Grant entendió que el Clan no solo era un grupo de rap, sino una idea expansiva con potencial para convertirse en un movimiento cultural. Su primera gran aportación fue financiera: invirtió en la grabación y distribución de “Protect Ya Neck”, un single que abrió las puertas a un nuevo modelo de independencia artística. Su papel como productor ejecutivo en Enter The Wu-Tang (36 Chambers) consolidó esa visión, ayudando a dar forma a un disco que hoy es piedra angular del hip hop. A lo largo de los años, Grant se convirtió en el puente entre la creatividad del Clan y el mundo empresarial, gestionando acuerdos, impulsando proyectos y asegurando que la marca Wu-Tang trascendiera lo musical para convertirse en un fenómeno global.

Su aventura con Wu Wear fue otro capítulo clave. En 1995, cuando la moda urbana aún no era un mercado multimillonario, Grant vio la oportunidad de convertir la estética del Clan en una marca de ropa. Wu Wear se convirtió en una de las primeras líneas de streetwear asociadas a un grupo musical, abriendo camino a lo que hoy es una industria consolidada. Aunque la marca sufrió por las falsificaciones y tuvo que ser retirada, su relanzamiento años después demostró la vigencia de su visión. Grant también exploró el cine, apareciendo en películas de culto como Belly y Black and White, ampliando aún más el alcance cultural del universo Wu. Su carrera, marcada por la intuición, la resiliencia y la capacidad de anticiparse a su tiempo, deja un legado que va mucho más allá de los créditos oficiales. Grant fue, en esencia, el estratega que convirtió una idea nacida en Staten Island en un imperio cultural.

Wu-Tang Clan: una trayectoria que cambió el rap para siempre

La historia de Wu-Tang Clan es la historia de cómo un colectivo de Staten Island redefinió el sonido, la estética y el modelo de negocio del hip hop. Formado por figuras como RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa y Ol’ Dirty Bastard, el Clan irrumpió en 1993 con Enter The Wu-Tang (36 Chambers), un álbum que rompió moldes con su crudeza, su producción minimalista y su imaginario inspirado en el cine de artes marciales. Desde ese debut, cada miembro desarrolló una carrera en solitario sin romper la cohesión del colectivo, un modelo innovador que permitió que el Clan dominara múltiples frentes del rap durante los 90 y 2000. Discos como Wu-Tang Forever, The W, Iron Flag o A Better Tomorrow consolidaron su estatus como una de las formaciones más influyentes de la historia del género.

Más allá de lo musical, Wu-Tang se convirtió en un fenómeno cultural. Su logotipo, uno de los más reconocibles del mundo, trascendió generaciones. Su incursión en la moda con Wu Wear, su presencia en el cine, su influencia en videojuegos, series y documentales, y su capacidad para mantenerse relevantes durante más de tres décadas hablan de un legado que va mucho más allá del rap. Incluso proyectos tan singulares como Once Upon a Time in Shaolin, el álbum único vendido como obra de arte, demuestran su voluntad de desafiar las reglas del mercado musical. La nominación al Rock & Roll Hall of Fame 2026 no es solo un reconocimiento a su impacto artístico, sino a su capacidad para transformar la cultura popular. Y en ese camino, figuras como Oliver ‘Power’ Grant fueron esenciales para convertir la visión del Clan en una realidad que sigue expandiéndose.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.