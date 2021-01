La creatividad explosiva de Win Butler (Arcade Fire)

¡Alegría sonora para este 2021 que ha empezado fuerte! Win Butler, líder de los grandes Arcade Fire ha anunciado que durante su confinamiento ha compuesto nada más y nada menos que “dos o tres nuevos álbumes” (bendito su confinamiento) y que este nuevo material será grabado en Texas.

El último trabajo de la banda, Everything Now, publicado en el 2017, dará paso a una serie de nuevas composiciones de los canadienses de las que no dudamos serán una bomba de creatividad que nos explotará como bien nos merecemos ya que según sus propias declaraciones. “Antes del inicio de la pandemia ya me sentía creativo, pero el confinamiento hizo que no pudiese parar de escribir y componer, contando además con más tiempo del que hubiese podido esperar jamás”, asegura Butler.

Si bien éste será su sexto álbum, comenta que para la pieza maestra le faltaba calma y tranquilidad, así que ahora que han ido sobrados de tiempo no podemos dudar de que será algo espectacular.

Acompañando a ese halo de misterio y grandeza que siempre les rodea no han indicado ni fechas, tampoco título o algún adelanto. Tendremos que seguir atentos y esperamos poder adelantaros novedades muy pronto.