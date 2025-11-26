Mié 26 noviembre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

La deuda de Wegow enciende la protesta del sector musical alternativo

Noticias
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
3 min.
La deuda de Wegow enciende la protesta del sector musical alternativo

El comunicado oficial de la Plataforma de Afectados por Wegow, difundido el 26 de noviembre de 2025, ha sacudido el panorama musical independiente en España. El texto señala directamente a la antigua gerencia de Wegow como responsable de un “perjuicio económico masivo” al incumplir compromisos de pago con artistas, promotores y salas. Aunque la nueva dirección ha presentado un plan de reestructuración, la plataforma advierte que el calendario de pagos es “extraordinariamente largo” y no garantiza la devolución inmediata del dinero.

La lista de firmantes incluye a nombres clave de la escena como LA M.O.D.A., Los Chikos del Maíz, Angelus Apatrida, Albertucho, Colectivo Panamera, Hora Zulu, Subterfuge, Festival Vintoro y Prestoso Fest, entre muchos otros. Todos ellos coinciden en que la confianza no se recupera con documentos, sino con hechos: responsabilidad, transparencia y cumplimiento riguroso de los compromisos. El comunicado subraya que el sector, ya golpeado por la crisis de la música en vivo, no puede permitirse repetir una situación similar.

Este episodio refleja una tensión creciente entre plataformas digitales y los profesionales que sostienen la música en directo, y es que cada vez es más evidente que la fragilidad económica de festivales y promotoras tras la pandemia ha dejado a muchos artistas en posiciones vulnerables. El caso de Wegow se suma a una tendencia global: la necesidad de replantear modelos de negocio que prioricen la sostenibilidad y el respeto a quienes crean y producen música.

La Plataforma de Afectados por Wegow insiste en que su objetivo es claro: defender los derechos de los afectados, recuperar el dinero adeudado y garantizar que no vuelva a repetirse un escenario de impagos. El comunicado, firmado por más de 70 artistas, promotores y colectivos, marca un antes y un después en la relación entre la industria independiente y las plataformas digitales.

Artistas firmantes del comunicado oficial de la Plataforma de Afectados por Wegow

  1. Acqustic
  2. Albertucho
  3. Alessandra
  4. Aluniza
  5. Andsons Producciones
  6. Angelus Apatrida
  7. Asociación Landalan
  8. ATOMIC Producciones
  9. Baga-Biga Produkzioak
  10. Band And Tour
  11. Begoña M
  12. Belén Peña
  13. Bola9
  14. BoomBoom Produccions
  15. Bourbon Kings
  16. Brisa Music Management
  17. Calle Underground
  18. Carretera y Corazón
  19. Centolo Weekender
  20. C.Duque Producciones
  21. Colectivo Panamera
  22. Cultura Periférica
  23. Dádiva management
  24. Debler Eternia
  25. DEUR Management
  26. Ediciones Serias
  27. El búho fresa (Inazio – Alex Wall – Yacaré)
  28. Prestoso Fest
  29. El Garaje Producciones
  30. El Nido
  31. FraNelRock Producciones
  32. Festival Osa do Mar (AC Fanto Fantini)
  33. Festival Vintoro
  34. Get In (Veintiuno)
  35. Gin Música
  36. Goldlab Música y Marketing
  37. Goldenbeat Music Agency
  38. Hontza Produkzioak
  39. Hora Zulu
  40. Irracional SL
  41. Israel Pérez
  42. Javier Suescun
  43. Jeroga Eventos SLL (Gata Sound)
  44. La Descontaodra
  45. La Fuga Music
  46. LA M.O.D.A.
  47. Latencia
  48. Leonor Music
  49. Lepoka Folk
  50. Los Chikos del Maíz
  51. Los Invaders
  52. Lunar (Actievent)
  53. Lunáticos
  54. MADE4LIFE
  55. Marluja Producciones
  56. McB Events
  57. Meteorito Management
  58. Music Hit Factory SL
  59. Pallasos en Rebeldía
  60. Planeta Sound
  61. PRODULAM, S.L.
  62. Producciones Emerge
  63. Ruge La Banda
  64. Ruidosos Producciones
  65. Sala Andén 56 – La Máquina de Ruido
  66. Santeras Producciones (Luis Fercán, Yoly Saa, Grex)
  67. Spyro Music y Malandar Music Club
  68. Stellar Music / Pole Producciones Artísticas SL
  69. Subterfuge
  70. 27 Ladridos

¿En qué consiste el plan de reestructuración de Wegow?

El plan de reestructuración de Wegow, presentado en noviembre de 2025, busca garantizar la viabilidad de la plataforma tras su entrada en preconcurso de acreedores en mayo y su posterior adquisición por Cultural Capital Group (CCG) en septiembre.

El documento, elevado al Juzgado de lo Mercantil nº3 de Bilbao, establece un compromiso de devolver el 100% de la deuda contraída con artistas, promotores y salas, aunque con un calendario de pagos prolongado que ha generado preocupación entre los afectados. La nueva dirección, encabezada por Juan Cobo, ha anunciado una ampliación de capital como primer paso para saldar las deudas y ha asegurado que los acreedores cobrarán antes que la propia compañía.

El plan incluye un plazo de adhesión para que los acreedores manifiesten su apoyo y pretende reconstruir la confianza perdida, aunque la Plataforma de Afectados por Wegow advierte que se trata solo de un primer paso y no de una garantía inmediata de cobro.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (InstagramTwitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.

¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP!

Todas las novedades de CrazyMinds de forma rápida e inmediata en tu móvil: noticias, festivales, discos, entrevistas, playlists... ¡No te lo pierdas!
¡APÚNTATE!
CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Un viaje sombrío desde Cork: Cardinals presentan «Barbed Wire» y anuncian gira por Reino Unido e Irlanda en 2026

Canciones 0
La banda irlandesa Cardinals sigue consolidando su lugar en...

Nuevos Valores: Damare!

Nuevos Valores 0
Presentamos esta semana en Nuevos Valores a la banda...

My Bloody Valentine y Denzel Curry se unen al boicot cultural contra Israel con la campaña «No Music For Genocide»

Noticias 0
La escena musical internacional vuelve a demostrar que no...

LO MÁS VISTO

El Verbo Odiado – E.G.O. / Canción a Canción

Canción a Canción 0
Nos adentramos en uno de los discos más interesantes...

Sidecars: «Echar de menos siempre implica cierta nostalgia, pero no necesariamente tristeza» (2025)

Entrevistas 0
Fotografías: Alejandro García-Cantarero En la portada del octavo disco de...