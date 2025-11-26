La deuda de Wegow enciende la protesta del sector musical alternativo

El comunicado oficial de la Plataforma de Afectados por Wegow, difundido el 26 de noviembre de 2025, ha sacudido el panorama musical independiente en España. El texto señala directamente a la antigua gerencia de Wegow como responsable de un “perjuicio económico masivo” al incumplir compromisos de pago con artistas, promotores y salas. Aunque la nueva dirección ha presentado un plan de reestructuración, la plataforma advierte que el calendario de pagos es “extraordinariamente largo” y no garantiza la devolución inmediata del dinero.

La lista de firmantes incluye a nombres clave de la escena como LA M.O.D.A., Los Chikos del Maíz, Angelus Apatrida, Albertucho, Colectivo Panamera, Hora Zulu, Subterfuge, Festival Vintoro y Prestoso Fest, entre muchos otros. Todos ellos coinciden en que la confianza no se recupera con documentos, sino con hechos: responsabilidad, transparencia y cumplimiento riguroso de los compromisos. El comunicado subraya que el sector, ya golpeado por la crisis de la música en vivo, no puede permitirse repetir una situación similar.

Este episodio refleja una tensión creciente entre plataformas digitales y los profesionales que sostienen la música en directo, y es que cada vez es más evidente que la fragilidad económica de festivales y promotoras tras la pandemia ha dejado a muchos artistas en posiciones vulnerables. El caso de Wegow se suma a una tendencia global: la necesidad de replantear modelos de negocio que prioricen la sostenibilidad y el respeto a quienes crean y producen música.

La Plataforma de Afectados por Wegow insiste en que su objetivo es claro: defender los derechos de los afectados, recuperar el dinero adeudado y garantizar que no vuelva a repetirse un escenario de impagos. El comunicado, firmado por más de 70 artistas, promotores y colectivos, marca un antes y un después en la relación entre la industria independiente y las plataformas digitales.

Artistas firmantes del comunicado oficial de la Plataforma de Afectados por Wegow

Acqustic Albertucho Alessandra Aluniza Andsons Producciones Angelus Apatrida Asociación Landalan ATOMIC Producciones Baga-Biga Produkzioak Band And Tour Begoña M Belén Peña Bola9 BoomBoom Produccions Bourbon Kings Brisa Music Management Calle Underground Carretera y Corazón Centolo Weekender C.Duque Producciones Colectivo Panamera Cultura Periférica Dádiva management Debler Eternia DEUR Management Ediciones Serias El búho fresa (Inazio – Alex Wall – Yacaré) Prestoso Fest El Garaje Producciones El Nido FraNelRock Producciones Festival Osa do Mar (AC Fanto Fantini) Festival Vintoro Get In (Veintiuno) Gin Música Goldlab Música y Marketing Goldenbeat Music Agency Hontza Produkzioak Hora Zulu Irracional SL Israel Pérez Javier Suescun Jeroga Eventos SLL (Gata Sound) La Descontaodra La Fuga Music LA M.O.D.A. Latencia Leonor Music Lepoka Folk Los Chikos del Maíz Los Invaders Lunar (Actievent) Lunáticos MADE4LIFE Marluja Producciones McB Events Meteorito Management Music Hit Factory SL Pallasos en Rebeldía Planeta Sound PRODULAM, S.L. Producciones Emerge Ruge La Banda Ruidosos Producciones Sala Andén 56 – La Máquina de Ruido Santeras Producciones (Luis Fercán, Yoly Saa, Grex) Spyro Music y Malandar Music Club Stellar Music / Pole Producciones Artísticas SL Subterfuge 27 Ladridos

¿En qué consiste el plan de reestructuración de Wegow?

El plan de reestructuración de Wegow, presentado en noviembre de 2025, busca garantizar la viabilidad de la plataforma tras su entrada en preconcurso de acreedores en mayo y su posterior adquisición por Cultural Capital Group (CCG) en septiembre.

El documento, elevado al Juzgado de lo Mercantil nº3 de Bilbao, establece un compromiso de devolver el 100% de la deuda contraída con artistas, promotores y salas, aunque con un calendario de pagos prolongado que ha generado preocupación entre los afectados. La nueva dirección, encabezada por Juan Cobo, ha anunciado una ampliación de capital como primer paso para saldar las deudas y ha asegurado que los acreedores cobrarán antes que la propia compañía.

El plan incluye un plazo de adhesión para que los acreedores manifiesten su apoyo y pretende reconstruir la confianza perdida, aunque la Plataforma de Afectados por Wegow advierte que se trata solo de un primer paso y no de una garantía inmediata de cobro.

