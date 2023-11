La Élite prepara el cierre de gira de «Nuevo Punk Tour»

Este dúo catalán está formado por alías Diosito junto a Nil. Ambos integran La Élite, donde dan forma a canciones post punk utilizando mayormente sintetizadores y cajas de ritmo adornándolos con letras que hablan, en gran medida, de la relación de los jóvenes con la oscuridad y las adicciones de la noche.

Muchos dicen que La Élite se ha adueñado del término sold out, es decir, concierto que hacen concierto que venden. Son de estas bandas intrageneracionales, donde vayas a verles no hay una edad muy bien definida, simplemente juntan a gente con las mismas ganas de querer desahogarse y pasarlo bien entre alcohol y sudor. Por mucho que no hagan grandes números en plataformas, no se viralicen en redes sociales o no sean los cabezas de cartel a su público eso le da igual, en otras palabras, les encanta verles por mucho que no sepan unir una estrofa con la siguiente.

Como no, en esta gira Nuevo Punk Tour, que les ha hecho pasar desde los escenarios más pequeños de barrio hasta los grandes festivales de la península la van a cerrar en el Kafe Antzokia de Bilbo este jueves 16 de noviembre, en el Dabadaba de Donosti el viernes y sábado, pero el gran final será el 24 en Madrid, en la sala La Paqui. Seguro que encontramos alguna sorpresa en estos directos ya que en el LP Nuevo Punk (2022) podemos encontrar a los colaboradores como Ben Yart, Kiliki o The Parrots que viven cerca de estas ciudades.