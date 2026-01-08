La energía de Twenty One Pilots llega al cine con su concierto más ambicioso hasta ahora

El dúo estadounidense Twenty One Pilots sigue ampliando su universo creativo con More Than We Ever Imagined, una nueva película-concierto que llegará a cines e IMAX el próximo 26 de febrero. El filme, producido junto a Trafalgar Releasing, documenta su multitudinario concierto en Ciudad de México durante The Clancy World Tour, donde Tyler Joseph y Josh Dun tocaron ante 65.000 personas en un estadio completamente lleno. La cinta no solo recoge la energía del directo, sino también el proceso previo: desde su llegada a la ciudad hasta el instante en que abandonan el escenario, con comentarios de ambos músicos y un enfoque visual que combina tomas aéreas, cámaras entre el público y un seguimiento íntimo de los dos miembros del grupo.

El director Mark C. Eshleman, colaborador histórico del dúo, explica que esta vez han podido capturar dos perspectivas simultáneas: la del público que vive el concierto desde la grada y la suya propia, tras más de 16 años acompañando a la banda desde sus primeros shows en sótanos y salas diminutas. Para Trafalgar Releasing, esta es la segunda vez que Twenty One Pilots llevan un concierto al cine, pero la primera en formato IMAX, lo que promete una experiencia inmersiva que busca replicar la escala y la energía del directo.

El estreno coincide con un momento especialmente activo para el grupo: su álbum más reciente, Breach, llegó en septiembre de 2025, continuando la narrativa conceptual iniciada en Clancy (2024), en el que destacan temas como Lavish. Además, el dúo encabezará este año el festival All Points East en Londres y será uno de los nombres principales en citas europeas como Electric Castle, Sziget o Mad Cool.

De Ohio al mundo: la carrera de Twenty One Pilots y su sonido que cambió las reglas

Desde su formación en Columbus, Ohio, en 2009, Twenty One Pilots han construido una de las trayectorias más singulares del pop alternativo contemporáneo. Inicialmente un trío, la banda quedó consolidada como dúo en 2011 con Tyler Joseph al frente y Josh Dun a la batería, una combinación que pronto se convertiría en su sello distintivo. Su mezcla de electropop, hip hop alternativo, rock y pop experimental les permitió destacar en un panorama saturado, y su habilidad para crear universos conceptuales —con personajes, narrativas y símbolos recurrentes— los convirtió en un fenómeno global. A lo largo de los años, han pasado de tocar en pequeños clubes a llenar estadios en todo el mundo, un salto que la nueva película More Than We Ever Imagined documenta de forma directa y emocional.

Su discografía refleja esa evolución constante. Tras su debut homónimo Twenty One Pilots (2009), el dúo alcanzó reconocimiento internacional con Vessel (2013) y, especialmente, con Blurryface (2015), un álbum que redefinió su identidad visual y sonora y los llevó a lo más alto de las listas globales. Más tarde llegaron Trench (2018), un trabajo aclamado por su ambición conceptual, y Scaled and Icy (2021), donde exploraron un sonido más luminoso y accesible. En 2024 publicaron Clancy, que retomaba su narrativa distópica y ampliaba su universo creativo, seguido por Breach (2025), un álbum que continuó expandiendo su historia musical y conceptual. Con cada lanzamiento, Twenty One Pilots han demostrado que su éxito no depende de fórmulas repetidas, sino de una búsqueda constante de nuevas formas de conectar con su audiencia, ya sea a través de discos, directos o ahora también experiencias cinematográficas.

