Siempre he dicho que hay bandas y artistas que tienen un sello personal y especial. Manifiestan ciertas facetas que los convierten en distintivos de su arte, bien por la música que ofrecen, por la originalidad de sus composiciones o simplemente por estar muy cercanos a su público. Este tipo de referentes no siempre forman parte de la fama o de aquellos que pretenden alcanzarla. Son estrellas únicas que brillan por otros motivos. Es el caso de The Legendary Pink Dots, una de mis bandas más predilectas desde hace muchos años. Su cosmos es impresionante.

Ahora, como nos tienen acostumbrados cuando alumbran fechas especiales, The Legendary Pink Dots lanzan, en formato CDR, dos especiales exclusivos: Navidad 2023 y Halloween 2023. Cada uno de ellos está preparado individualmente y son obra de la lustrosaísima mente de Edward Ka-Spel, cerebro de la banda. Las copias comenzarán a enviarse inmediatamente después de Navidad a fin de evitar el caótico colapso del correo estacional. Los envíos se harán a partir del 27 de diciembre de 2023.

Gracias a la aplicación gratuita Bandcamp se nos ofrece la oportunidad de tener acceso a un adelanto en streaming de los temas Golden Redeemer (12:14 minutos) y Seasonal Chill (6:58 minutos), ambos incluidos en el especial de Navidad 2023. Asimismo, la plataforma también nos deleita con la posibilidad de oír Murder of Crows Parts 1-3 (14:08 minutos) y Wrath of Dog (4:08 minutos), dos temas incluidos en el EP especial de Halloween 2023. Los cuatro tracks son descargables en alta calidad calidad bajo los soportes MP3 y FLAC.

Recordemos que los miembros de la banda son Edward Ka-Spel (voz y teclados), Erik Drost (guitarras y bajo), Joep Hendrikx (electrónica y efectos), Raymond Steeg-sonix (masterización) y Randall Frazier (sintetizadores, samples, efectos y voces). Ahora solo toca esperar que esta pequeña ofrenda sirva para recordar que siempre hay esperanza.

The Legendary Pink Dots, también conocidos como LPD, son una banda angloholandesa formada en Londres en agosto de 1980 fundada por Edward Ka-Spel y el teclista Phil Knight quien se retiró del grupo 2022. Fue reemplazado por Randall Frazier. En Crazyminds les dimos un homenaje especial sobre su trayectoria y estilo. Surgiendo del underground post-punk de principios de los 80 y a veces categorizado como industrial sound debido a sus asociaciones con formaciones marginales como Skinny Puppy, la música del grupo es casi imposible de precisar, basándose en el krautrock, el ambient, el folk, el pop sintetizado y muchos otros estilos

