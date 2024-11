La épica historia de Fleetwood Mac llega a Apple TV+

Fleetwood Mac ha anunciado un documental «totalmente autorizado» y «definitivo» que narrará la historia de esta legendaria banda. Dirigido por Frank Marshall, este documental de Apple Original Films estará disponible en Apple TV+ y promete llevar a los fans en un viaje épico a través de la carrera de Fleetwood Mac.

El documental incluirá entrevistas nuevas con los miembros supervivientes de la banda, imágenes nunca antes vistas y entrevistas de archivo con la fallecida Christine McVie. Según Apple, esta será la primera vez que la banda compartirá su extraordinaria historia con sus propias palabras. La película explorará cómo las pruebas y retos, la resiliencia personal y la destreza musical de la banda se combinaron para crear canciones que han resistido la prueba del tiempo.

Los fans podrán sumergirse en los altos y bajos de la brillante carrera de Fleetwood Mac, iluminando los ingredientes excepcionales que cada miembro aportó a la alquimia musical de la banda. Este documental llega después de que se crearan cuentas oficiales de Fleetwood Mac en redes sociales, lo que llevó a los fans a especular sobre la actividad de la banda.

Fleetwood Mac: De los Inicios del Blues Rock a la Gloria del Pop Rock

Fleetwood Mac es una banda británica-estadounidense de rock formada en Londres en 1967. A lo largo de su carrera, han vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Su álbum más famoso, Rumours, lanzado en 1977, es uno de los discos más vendidos de la historia, con más de 40 millones de copias vendidas.

La banda ha pasado por numerosas formaciones, pero la alineación más icónica incluye a Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Su música ha evolucionado desde el blues rock de sus inicios hasta el pop rock y el soft rock que los catapultó a la fama mundial.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como Go Your Own Way, Dreams, The Chain y Landslide. A lo largo de los años, Fleetwood Mac ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo un Grammy por Rumours y su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998.

