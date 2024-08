La espera casi ha terminado: Manic Street Preachers adelantan su nuevo álbum

Los Manic Street Preachers han compartido un adelanto de su nuevo material a través de sus redes sociales. El clip de 20 segundos viene acompañado de una cita del poeta galés Dylan Thomas: “Los himnos más altos del sol se escriben en la oscuridad”, así como otras frases como “So much for calculations” y “So much for standing tall”, concluyendo con “So much for the Decline & Fall”.

En una entrevista reciente, la banda reveló que su próximo álbum está “al noventa por ciento terminado” y se espera que salga en enero o febrero de 2025. Según el vocalista James Dean Bradfield, el álbum tiene mucha energía, a pesar de no sentirse particularmente energizado por su parte. Una de las canciones es una mezcla de The Cardigans y The Skids, mientras que otra suena como Come Up And See Me de Steve Harley & Cockney Rebel interpretada por Dinosaur Jr.

El último álbum de los Manics, The Ultra Vivid Lament, lanzado en 2021, fue su primer número uno en 23 años. Desde entonces, han reeditado Know Your Enemy en 2022 y Lifeblood este año. Además, Nicky Wire lanzó su álbum en solitario Intimism y actualmente tiene una exposición de arte en el Museo Narbeth en Pembrokeshire.