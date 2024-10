La espera ha terminado: The Maccabees vuelven en 2025

La icónica banda indie The Maccabees ha anunciado que vuelven a los escenarios en 2025, dando una enorme alegría a sus seguidores. Después de siete años de silencio, el grupo ha vuelto a las redes sociales con un nuevo logo y un video que recorre su trayectoria desde sus inicios hasta su separación en 2016. Este anuncio ha generado una gran expectativa, especialmente con la fecha “28/10/2024” que sugiere una revelación importante el próximo lunes.

Formada por Orlando Weeks, Felix White, Hugo White, Rupert Jarvis, Sam Doyle, Robert Dylan Thomas, Elliott Andrews y Will White, la banda se despidió en 2016 tras 12 años de carrera y cuatro álbumes de estudio: Colour It In, Wall Of Arms, Given To The Wild y Marks To Prove It. Cada uno de estos discos logró posicionarse en el Top 40 de las listas oficiales de álbumes.

El regreso de The Maccabees no solo promete nueva música, sino también una posible gira en 2025. Los fans pueden esperar más detalles en los próximos días, mientras la banda sigue alimentando la alegría de sus fans con clips y recuerdos de sus actuaciones pasadas. ¡Prepárate para revivir la magia de The Maccabees en directo!

Además, para los seguidores de The Maccabees, hay más noticias emocionantes relacionadas con sus miembros. Por ejemplo, Orlando Weeks, cantante de la banda, lanzó hace unos meses su nuevo sencillo Dig en colaboración con Rhian Teasdale de Wet Leg.