La estrella de la NBA Kawhi Leonard apadrina el proyecto “Culture Jam”, que celebra la unión entre hip hop y baloncesto

En un movimiento histórico, el dos veces campeón de la NBA y MVP de las finales, dos veces Mejor Defensa de la temporada, cinco veces All-Star y el primer ganador del premio Kobe Bryant NBA All-Start Game MVP, Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), une fuerzas con el peso pesado de la industria de la música y vicepresidente senior de A&R en Warner Records, Eesean Bolden, para anunciar un nuevo álbum recopilatorio titulado Culture Jam que se lanzará este verano a través de Virgin Music. Este proyecto celebra la unión del hip hop con el baloncesto y la comunidad.

Junto al anuncio, se publica el primer adelanto, Everything Different, tema del dúo formado por YoungBoy Never Broke Again y Rod Wave. La canción viene acompañada de un videoclip dirigido por Rook, producido por Edgar Estevez y protagonizado por la estrella de baloncesto de la escuela secundaria, Mikey Williams. El impactante video relata el viaje de un niño persiguiendo su sueño de convertirse en un jugador de basket profesional.

Culture Jam es una verdadera colaboración entre Leonard y Bolden, cada uno aportando su experiencia y la riqueza de sus respectivos mundos. El estatus de superestrella internacional de Kawhi se extiende más allá de los márgenes de una cancha de baloncesto, su pasión por desarrollar oportunidades comerciales centradas en la comunidad que conectan con la música, la cultura, el deporte y la filantropía cobra vida con Culture Jam.

El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Bolden, quien fichó a la famosa artista Saweetie para Warner Records. Desde que se unió a Warner Records a finales de 2016, a Bolden se le atribuyen más de 16 millones de singles vendidos en todo el mundo, varios de ellos ocupando puestos en el Hot 100 y siendo éxitos de radio.

Culture Jam contará con las estrellas más importantes del hip hop y el deporte para celebrar el compromiso colectivo de artistas y atletas para apoyar iniciativas deportivas y artísticas juveniles. A través de un compromiso personal para honrar el legado del difunto Kobe y Gianna Bryant, Kawhi donará una parte de sus ganancias del proyecto a la Mamba & Mambacita Sports Foundation, una organización sin ánimo de lucro que apoya a las atletas y jóvenes mujeres sin recursos.