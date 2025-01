La evolución sonora de Scowl: «Are We All Angels» promete sorprender

Scowl, la banda hardcore de Santa Cruz, ha anunciado su nuevo álbum Are We All Angels, que se lanzará el 4 de abril bajo el sello Dead Oceans. Este proyecto, producido por Will Yip y mezclado por Rich Costey, promete llevar el sonido característico de la banda a nuevas alturas, explorando temas de alienación, duelo y pérdida de control. La vocalista Kat Moss ha compartido que el álbum busca encontrar gracia en la adversidad, afirmando: «Tengo mi poder. Vivo en mi realidad. Tienes que lidiar con lo que estás enfrentando, y no está funcionando para mí».

El primer sencillo del álbum, Not Hell, Not Heaven, ya está disponible junto con un video dirigido por Sean Stout, filmado en el mismo lugar donde Moss, el guitarrista Malachi Greene y el baterista Cole Gilbert se conocieron. La canción aborda la sensación de victimización y la lucha por no identificarse como víctima.

El álbum también incluirá la canción Special, lanzada en octubre pasado, siendo la primera música nueva de la banda desde que firmaron con Dead Oceans. La bajista Bailey Lupo destacó la colaboración en la composición del nuevo álbum, mencionando que todos los miembros aportaron ideas diversas que enriquecieron el proyecto. Greene añadió que, aunque la banda evoluciona, mantienen sus raíces punk y hardcore.

Scowl se formó en Santa Cruz y rápidamente se destacó en la escena hardcore con su energía explosiva y su sonido crudo. Su EP Psychic Dance Routine de 2023 recibió elogios por su evolución sonora, mostrando una banda que no teme experimentar. Con influencias que van desde Billie Eilish hasta Radiohead, Scowl ha demostrado ser una fuerza innovadora en el hardcore.

La vocalista Kat Moss, conocida por su presencia escénica y letras introspectivas, ha sido fundamental en la evolución de la banda. La producción de Will Yip y la mezcla de Rich Costey en Are We All Angels prometen un sonido más texturizado y melódico, explorando armonías y sensibilidades melódicas.

