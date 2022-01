La banda estadounidense The Lumineers presentó el pasado 14 de enero su cuarto álbum de estudio, BRIGHTSIDE (2022), tras más de dos años sin publicar nueva música.

BRIGHTSIDE (2022) es un álbum directo, crudo, construido con una sencillez que la banda domina a la perfección. Tras un disco más conceptual como fue III (2019), vuelven con una claridad sonora de melodías alegres que levanta el ánimo de cualquiera. Pocos instrumentos, canciones en acústico a piano o guitarra y voz, y sus coros como elemento de unión para acabar de redondear las canciones. El indie folk de The Lumineers viene cargado de luz y mensajes esperanzadores. Where we are / I don’t know where we are / But it will be okay, como cantan en WHERE WE ARE.

La gira europea tendrá una única fecha en España. Será el 13 de febrero en el Wizink Center de Madrid. El artista invitado, que los acompañará durante toda la gira, será Gregory Alan Isakov. Música pausada, con delicadeza y muy cuidada, para abrir un concierto tan especial como esperado.

Todavía se pueden adquirir las entradas aquí, para ver en directo a una de las bandas folk más en forma de los últimos años, con canciones que ya son himnos para una generación que ha crecido con ellos. Ho Hey, Ophelia o Stubborn Love llenarán Madrid serán coreadas y llenarán Madrid de música.