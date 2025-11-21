La gira que rompió la barrera del billón: The Weeknd hace historia

The Weeknd acaba de inscribir su nombre en letras doradas dentro de la historia de la música en vivo. Su mastodóntico After Hours Til Dawn Tour, iniciado en 2022, ha superado la marca de los 1.000 millones de dólares en recaudación, convirtiéndose en la gira más lucrativa jamás realizada por un artista masculino. Con 153 conciertos y más de 7,5 millones de entradas vendidas, el canadiense ha llevado su propuesta de pop y R&B futurista a estadios de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Reino Unido, con nuevas fechas previstas para 2026.

Más allá de las cifras, el tour ha tenido un fuerte componente social: una parte de cada entrada se destina a proyectos educativos y a combatir la crisis alimentaria mundial, en colaboración con Global Citizen. Hasta la fecha, The Weeknd ha donado más de 8,5 millones de dólares a través del XO Humanitarian Fund. Este gesto refuerza la imagen de un artista consciente de su impacto global, capaz de transformar el espectáculo en un vehículo de ayuda.

El éxito llega en un momento clave de su carrera. El propio Abel Tesfaye ha declarado que planea “matar” el alias de The Weeknd, cerrando una etapa con su último álbum Hurry Up Tomorrow. Según sus planes recogidos por medios de comunicación, este disco funciona como un epílogo que reafirma su capacidad de reinventarse antes de dar paso a una nueva identidad artística. ¿Qué nos deparará el futuro del artista?

De los mixtapes oscuros al estrellato mundial: la evolución de The Weeknd

La carrera de The Weeknd es un ejemplo de cómo un artista puede pasar del anonimato digital al estrellato global en apenas una década. Nacido en Toronto en 1990, Abel Tesfaye irrumpió en 2011 con tres mixtapes que marcaron un antes y un después en el R&B contemporáneo: House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence. Su sonido, cargado de atmósferas sombrías y letras confesionales, llamó la atención de la crítica y de artistas como Drake, que lo impulsó en sus primeros pasos.

En 2013 llegó su debut oficial, Kiss Land, un álbum que consolidó su estilo pero aún lo mantenía en un nicho alternativo. El salto definitivo se produjo con Beauty Behind the Madness (2015), que incluía éxitos globales como Can’t Feel My Face y The Hills. A partir de ahí, The Weeknd se convirtió en una figura central del pop mundial, capaz de dominar tanto las listas como los escenarios. Su siguiente trabajo, Starboy (2016), le valió el Grammy a Mejor Álbum Urbano Contemporáneo y mostró su alianza con Daft Punk en temas como Starboy y I Feel It Coming.

La consolidación llegó con After Hours (2020), un disco que redefinió su estética con el personaje del hombre ensangrentado y obsesionado con la fama, acompañado por el megaéxito Blinding Lights, considerado por Billboard como la canción más exitosa de todos los tiempos en su Hot 100. En 2022 lanzó Dawn FM, un álbum conceptual narrado por Jim Carrey que exploraba la idea de la radio como tránsito hacia el más allá. Finalmente, Hurry Up Tomorrow (2025) se presenta como su despedida bajo el nombre de The Weeknd, un cierre que resume su capacidad de innovar y de mantener la relevancia en un panorama musical en constante cambio.

