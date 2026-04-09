La guitarra acústica con la que Noel Gallagher dio forma a «Morning Glory» saldrá a subasta en un evento histórico para los fans de Oasis

La historia de Noel Gallagher y Oasis vuelve a ponerse en primer plano gracias a una pieza que, para muchos seguidores, roza lo sagrado. La guitarra acústica Epiphone EJ-200 que el mayor de los Gallagher utilizó durante la composición y grabación de What’s The Story Morning Glory? será subastada por primera vez, según confirma Sotheby’s. No hablamos de un simple instrumento, sino de la herramienta creativa que acompañó el nacimiento de canciones como “Wonderwall”, “Champagne Supernova” o “Don’t Look Back In Anger”, auténticos pilares del britpop y de toda una generación.

El modelo, firmado por Noel Gallagher, llega acompañado de una hoja manuscrita con la letra de “Don’t Look Back In Anger” y una Rickenbacker de 12 cuerdas que el músico utilizó durante una década. La casa de subastas estima que la EJ-200 alcanzará entre 45.000 y 60.000 libras, una cifra que refleja el valor emocional y cultural del instrumento. Como explicó Craig Inciardi, especialista de Sotheby’s, “era el tipo de guitarra que él sigue tocando hoy en día” y su papel en la creación del disco es incuestionable.

La autenticidad del instrumento está certificada y confirma que estuvo presente durante todo el proceso de grabación del álbum de 1995, un trabajo que se completó en apenas 15 días y que, con el tiempo, se ha convertido en uno de los discos más vendidos de la historia. Tras pasar por manos de un roadie y posteriormente de un coleccionista cercano al entorno de la banda, la guitarra vuelve ahora al foco mediático como un auténtico “santo grial” para los fans, en palabras del propio Inciardi.

La subasta se abrirá online el 9 de abril y promete atraer tanto a coleccionistas como a nostálgicos de una época en la que Oasis dominaba las listas y los estadios. El interés por la banda sigue en plena forma: el año pasado celebraron el 30º aniversario de Morning Glory con reediciones especiales, y su gira Live ’25 volvió a demostrar el magnetismo intacto de su repertorio. Mientras tanto, Noel Gallagher ha regresado recientemente al estudio, aunque sin confirmar si trabaja en nuevo material de Oasis o en otro proyecto.

Noel Gallagher: de arquitecto del britpop a figura clave del rock británico contemporáneo

A lo largo de más de tres décadas, Noel Gallagher ha construido una de las carreras más influyentes del rock británico. Como principal compositor de Oasis, firmó himnos generacionales incluidos en discos como Definitely Maybe, What’s The Story Morning Glory? o Be Here Now, trabajos que redefinieron el sonido de los 90 y llevaron al britpop a su punto más alto. Tras la separación del grupo, continuó su camino con Noel Gallagher’s High Flying Birds, explorando nuevas texturas y ampliando su paleta sonora en álbumes como Noel Gallagher’s High Flying Birds, Chasing Yesterday o Who Built The Moon?. Su habilidad para combinar melodías memorables con una identidad musical inconfundible lo ha consolidado como uno de los grandes compositores de su generación, capaz de trascender modas y mantener un legado que sigue creciendo.

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