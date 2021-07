Después de 20 años sin nuevas creaciones, Marc Almond y David Ball anuncian un disco con canciones nuevas. La *Happiness Not Included de Soft Cell, concentrada en el nuevo álbum, protesta por el ego particular de las personas frente a la humildad de estas con/para el prójimo.

Marc Almond advierte que el álbum contiene una contrariedad oculta, comparada con la primera impresión y juzgándolo a priori, sin prestar mucha atención a los detalles. Él dice que “en este álbum quería vernos como la sociedad: un lugar donde eliges anteponer las ganancias a las personas, el dinero a la moral y la decencia, la comida a los derechos de los animales, el fanatismo a la justicia, y nuestras propias comodidades triviales ante las indescriptibles agonías de los demás. Pero en el álbum también existe la creencia de que es una utopía so podemos despegar las capas y comprender lo que realmente importa”.

A lo que añade David Ball que son “historias de ciencia ficción del siglo XXI”, ya que el álbum fue grabado de forma remota durante la pandemia.

Después de leer esta descripción, podemos entender mejor la *Happiness Not Included de Soft Cell, concentrada en el nuevo álbum, para despertarnos y que tomemos conciencia sobre lo que queremos anteponer en nuestras vidas.

Ellos han antepuesto su creatividad a la repetición, en un larga duración. Algo que no probábamos desde 2002 con su Cruelty Whitout Beauty, lanzado por Cooking Vinyl. Aunque hay que destacar las dos canciones nuevas que lanzaron los británicos en 2018, Northern Lights y Guilty (‘ Cos I Say You Are’), como ingredientes adicionales en una compilación llamada The Singles -Keychains & Snowstorms-, de su disco Keychains & Snowtorms: The Soft Cell Story.

Pero centrándonos en su nuevo LP, *Happiness Not Included de Soft Cell saldrá la próxima primavera, en 2022, sí. La fecha de vencimiento para su reserva es el 25 de febrero de 2022. Y lo sacaran de los fogones, los chefs de la discográfica británica BMG. Pero con una peculiaridad. Sus cocineros han diseñado varias platos para la presentación del disco; el más típico (en esta era) es el formato digital. Luego tenemos el CD, que algunos podrán decir el formato de toda la vida. Sin embargo, también han decidido lanzar un plato que otros valorarán como el mejor de sus años, la movilidad del añorado cassette está en auge. Y para terminar, el plato principal, el amado vinilo; pero ojo, porque estará disponible en vinilo amarillo, y también en una edición especial con la foto del álbum impregnada en el vinilo. Un bouchée exquise para sus fans.

Abajo te dejamos el anuncio para que se te vaya haciendo la boca agua, aunque la portada del disco la puedes ver al inicio de este artículo. Puedes reservar el nuevo álbum aquí antes del 25 de febrero de 2022, pero si lo haces antes del 4 de agosto de este año, tendrás alguna ventaja exclusiva. Te lo cuento más abajo.

Aquí en Crazyminds, hace unos meses, les contábamos la trayectoria del dúo formado en Leeds (Reino Unido). Una trayectoria que empezaba en 1981 con el álbum Non-Stop Erotic Cabaret lanzado por Polygram y varias discográficas más. Álbum que ahora exponen para una gira por Reino Unido en noviembre de este año, y que interpretarán en su totalidad junto a otros de sus hits. La gira se compone de cinco shows, finalizándola con dos sesiones en el Hammersmith Apollo de Londres. Echa un vistazo a las fechas, a continuación. Quién sabe si te pilla de vacaciones por allí, o de trabajo…

Anuncio de la gira de Soft Cell.

Recuerda que si reservas *Happinees Not Included antes del 4 de agosto, tienes accesos a entradas de preventa para la gira. Las entradas generales saldrán a la venta el 6 de agosto a las 10 am y las puedes reservar aquí.

A continuación puedes echar un vistazo a la relación de canciones de *Happinees Not Included de Soft Cell.

Tracklist de *Happinees Not Included: