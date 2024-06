La industria musical contra el mal uso de la Inteligencia Artificial: Un duelo por los derechos de autor

La industria musical ha lanzado una ofensiva legal contra las compañías de inteligencia artificial Suno y Udio, acusándolas de violar los derechos de autor al entrenar sus sistemas para generar música. La Recording Industry Association of America (RIAA), junto con gigantes discográficos como Sony Music Entertainment, UMG Recordings, Inc., y Warner Records, Inc., han presentado demandas por infracción de derechos de autor.

Las querellas sostienen que estas empresas de IA han utilizado música protegida por derechos de autor para “inundar el mercado con contenido generado por máquinas que competirá directamente con, abaratará y finalmente ahogará las grabaciones sonoras originales”. Se citan ejemplos notorios, como canciones que imitan las voces de Michael Jackson, Bruce Springsteen, Lin-Manuel Miranda, y ABBA; además de música de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, I Get Around de The Beach Boys, y American Idiot de Green Day.

El caso contra Suno AI se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, mientras que la demanda contra Uncharted Labs, Inc.—que desarrolla Udio AI—se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Mitch Glazier, presidente y CEO de la RIAA, declaró: “La comunidad musical ha abrazado la IA y ya estamos asociándonos y colaborando con desarrolladores responsables para construir herramientas de IA sostenibles centradas en la creatividad humana que pongan a artistas y compositores al mando”. Claramente, con estas demandas, consideran que empresas como Suno o Udio no están cumpliendo con lo aquí descrito. ¿Cómo avanzará esta lucha entre gigantes?