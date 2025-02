La introspección sonora de Doves: Descubre «A Drop In The Ocean»

El reconocido grupo británico Doves ha lanzado su nuevo sencillo A Drop In The Ocean, un adelanto de su sexto álbum de estudio Constellations For The Lonely, que se estrena mañana, 28 de febrero, a través de EMI North. La canción ofrece un vistazo a la profundidad temática del nuevo trabajo de la banda.

El baterista Andy Williams describió la canción como una reflexión sobre nuestra insignificancia, algo que puede resultar reconfortante en tiempos difíciles. «Un problema puede parecer enorme en tu mente, pero puede ser consolador recordar lo pequeños que somos en el gran esquema de las cosas», declaró Williams.

El guitarrista Jez Williams añadió: «Llevé la música, pero Jimi [Goodwin, vocalista] se encargó de las letras. Él siempre tiene las palabras adecuadas, es un gran letrista. La canción lo iluminó cuando la escuchó por primera vez, todos recordamos ese momento».

Este lanzamiento es la antesala de Constellations For The Lonely, que sigue al álbum número uno de 2020 de Doves, The Universal Want. Este nuevo disco surge después de la cancelación de la gira de The Universal Want, reflejando en sus canciones las dificultades que la banda ha enfrentado.

Doves se encuentra actualmente en una gira por el Reino Unido, aunque sin su vocalista Jimi Goodwin, quien sigue trabajando en su salud mental. El tour incluye un show en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres el 13 de marzo.

Este sencillo no solo ofrece una profunda introspección para los fans, sino que también marca un momento significativo en la evolución de Doves como banda, enfrentando y superando adversidades mientras continúan explorando nuevas dimensiones musicales.

El camino de Doves: De Manchester a la grandeza musical

Doves, una banda emblemática originaria de Manchester, se formó en 1998 tras la disolución de su proyecto anterior, Sub Sub. La agrupación, compuesta por Jimi Goodwin y los hermanos Jez y Andy Williams, rápidamente captó la atención con su distintivo sonido alternativo e introspectivo.

Su álbum debut, Lost Souls (2000), marcó el inicio de una carrera ascendente, recibiendo elogios tanto de la crítica como del público. Con éxitos como The Cedar Room y Catch the Sun, el álbum estableció la reputación de la banda como una fuerza emergente en la escena musical.

En 2002, Doves lanzó The Last Broadcast, que incluyó éxitos como There Goes the Fear y Pounding. Este álbum consolidó su posición y les permitió ganar el prestigioso Mercury Prize. En 2005, la banda lanzó Some Cities, que debutó en el número uno en las listas del Reino Unido.

A lo largo de los años, Doves ha mantenido su relevancia con álbumes como Kingdom of Rust (2009) y The Universal Want (2020), el cual fue aclamado por su profundidad lírica y emocional. Este último álbum llegó tras una larga pausa en la carrera de la banda, demostrando que su capacidad para conmover y sorprender no se ha desvanecido.

Con su último sencillo, A Drop In The Ocean, Doves continúa explorando nuevos territorios sonoros mientras reflexionan sobre temas existenciales. La evolución y resiliencia de la banda han sido una constante, reafirmando su posición como una de las agrupaciones más queridas y respetadas de la música británica.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.