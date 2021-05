La Jetée presentan “Dos Veces Breves”, single adelanto de su nuevo EP producido por Guille Mostaza

La Jetée es una banda alicantina que está formada por 5 músicos con una larga experiencia en los escenarios. Elío, Ceci, Miguel, Alberto & Dani completan esta formación, que toma su nombre de la película francesa de 1962, así que la J de su nombre no se pronuncia JOTA.

En sus inicios, La Jetée se acercaban tanto al noise y al shoegaze de los años 90, de grupos como Archers of Loaf, DinosaurJr o My Bloody Valentine, como al post-rock y la electrónica de 65 Days Of Static, Mogwai o Maybeshewill. Con sus primeros trabajos, ‘Accidentes y tormentas’ (EP, autoeditado, 2017) y ‘Produce Monstruos’ (mini LP, autoeditado, 2019), cosecharon premios en diferentes concursos musicales y buenas críticas por la prensa musical especializada.

Ahora, lanzan un primer adelanto para lo que será su nuevo EP producido por Guille Mostaza, grabado en Alamo Shock. El tema en cuestión lleva por titulo Dos veces Breves y habla de memoria, de nostalgia, de Relatividad y Capitalismo, de las cosas pequeñas que importan y las cosas que no.

Un tema que representa muy bien el sonido de la banda; editado por Ruidera Records y que puedes escuchar ya continuación.