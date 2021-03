Ya disponible “La Canción del Verano” de La La Love You

La banda madrileña La La Love You prometen adelantar el verano con el estreno de La Canción del Verano.

Tras estar Más Colao que el Colacao, ir a Laponia , traer El Fin del Mundo o llamar a Irene, lanzan un nuevo tema. Asimismo, hace poco recogían el premio Odeón a Mejor Artista Revelación de 2020 y el Disco de Oro por El Fin del Mundo.

Es cierto que La La Love You se ha convertido en una de las bandas del año 2020, con sus canciones repletas de buenas vibraciones. ¿A quién no le suena «y tú bailando, bailando y bailando, y yo llorando, llorando…»?

En la misma la línea de sus letras directas y pegadizas, nos adelantan el verano tres meses. Del mismo modo, la canción tiene un regusto amargo ya que habla de los amores de verano a los que tarde o temprano se les pone fin.

A pesar de la situación pandémica, gracias a su estilo propio enérgico, son capaces de realmente traer La Canción del Verano aunque estemos a finales del invierno.

“Empieza el verano y me acuerdo de ti”. “La noche más corta del año se me hace muy larga si no estás aquí”. “El recuerdo del año que fuiste mi canción del verano”.

Aquí puedes escucharla: