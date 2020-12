La La Love You reciben el Disco de Oro por “El Fin del Mundo”

Hoy tenemos grandes noticias de La La Love You, y es que la banda corona el año de El Fin del Mundo con su primer Disco de Oro, galardón que pondrán en la estantería junto al Premio MTV a Mejor Artista Español 2020.

David Merino –cantante y guitarra–, Roberto Castrillo –cantante y guitarra–, Rafa Torres –batería– y Celia Becks –bajo– recibieron el Disco de Oro de la mano del periodista Jordi Cruz, uno de los profesionales que apostó por la canción desde el momento de su publicación. Una noche muy emotiva en la que no faltaron Daniel Alcover –productor del tema y viejo conocido de su casa discográfica pues produjo Devil came to me de Dover– y Olaya Axolote, que canta en la canción.

La La Love You ofrecieron un miniconcierto acústico donde no faltaron El Fin del Mundo, Irene, Laponia y regalaron a sus asistentes una versión de I wanna be your boyfriend de sus adorados Ramones. La La Love You lleva tiempo haciendo grandes canciones, hits incontestables y por fin reciben el reconocimiento que su talento y esfuerzo merecen, pero muy pronto habrá mucho más, ya que en 2021 publicarán nuevas canciones y desvelarán fascinantes proyectos.

¡Enhorabuena!