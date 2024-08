La legendaria Kim Deal anuncia su debut en solitario con «Nobody Loves You More»

Kim Deal, conocida por su trabajo con Pixies y The Breeders, ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum en solitario titulado Nobody Loves You More, que saldrá el 22 de noviembre. A lo largo de su carrera, Deal ha sido una figura influyente en la música alternativa, participando en cinco álbumes de estudio con Pixies y formando The Breeders, cuyo álbum Last Splash de 1993 es considerado un clásico. Además, tuvo un proyecto paralelo llamado The Amps.

El nuevo álbum incluye la canción Coast, lanzada a principios de este año, y el nuevo sencillo Crystal Breath, acompañado de un video dirigido por Alex Da Corte. Algunas canciones de Nobody Loves You More datan de 2011 y cuentan con la colaboración de miembros actuales y pasados de The Breeders como Mando Lopez, Kelley Deal, Jim Macpherson y Britt Walford, así como Raymond McGinley de Teenage Fanclub, Jack Lawrence de Raconteurs, y Fay Milton y Ayse Hassan de Savages. El álbum fue mezclado por Marta Salogni y masterizado por Heba Kadry.

Tracklist de Kim Deal – Nobody Loves You More

01 “Nobody Loves You More”

02 “Coast”

03 “Crystal Breath”

04 “Are You Mine?”

05 “Disobedience”

06 “Wish I Was”

07 “Big Ben Beat”

08 “Bats In The Afternoon Sky”

09 “Summerland”

10 “Come Running”

11 “A Good Time Pushed”