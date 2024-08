La lucha de Brian May contra la tuberculosis bovina y la matanza de tejones

Brian May, el legendario guitarrista de Queen, está presentando un documental único en la BBC sobre su trabajo en el campo de la tuberculosis bovina (bTB) y cómo prevenirla sin recurrir a la matanza de tejones. El documental, titulado Brian May: The Badgers, The Farmers And Me, sigue a May en un proyecto de cuatro años para erradicar la enfermedad, que puede devastar las poblaciones de ganado, sin dañar a los tejones.

May, quien lleva años mostrando su disconformidad a la matanza indiscriminada de tejones, se une al veterinario Dick Sibley y al agricultor Robert Reed, cuyo campo estaba crónicamente infectado con bTB, para eliminar la enfermedad sin sacrificar tejones. May espera mostrar a la comunidad agrícola que ha encontrado “la verdadera fuente” de la propagación de la enfermedad y que pueden cambiar sus políticas al respecto.

En el documental, May critica la política británica de matar tejones, calificándola de “moralmente indefendible” y un error científico costoso. Según él, en los últimos 12 años, se han sacrificado un cuarto de millón de tejones sin mejorar las tasas de infección en el ganado. May cree que sus hallazgos revolucionarán las prácticas agrícolas y pondrán fin a la matanza innecesaria de animales.

Con este proyecto, se confirma nuevamente que Brian May es una de las figuras más polifacéticas de la música, ya que además un excelente guitarrista, se trata de un brillante astrofísico y una persona comprometida con diversos estudios científicos por la biodiversidad.