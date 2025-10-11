La música continúa su protesta: artistas como Clairo, Wolf Alice y AURORA se suman al boicot cultural contra Israel

El movimiento No Music For Genocide es una campaña de boicot cultural que ha sacudido los cimientos de la industria musical en 2025. Su objetivo es claro: presionar a artistas, sellos discográficos y plataformas de streaming para que retiren sus catálogos musicales de Israel, en protesta por la ofensiva militar sobre Gaza que, según el Ministerio de Salud de Gaza y datos de la ONU, ha dejado más de 60.000 víctimas palestinas. Esta iniciativa se inspira en precedentes como el bloqueo musical a Rusia tras la invasión de Ucrania, y exige que las grandes discográficas —Sony, Universal Music Group y Warner— apliquen el mismo estándar ético.

La campaña comenzó en septiembre y ha sumado rápidamente más de 400 artistas, entre ellos Clairo, Wolf Alice, AURORA, Lucy Dacus, Nao, Mallrat, Of Monsters and Men, Rina Sawayama, Japanese Breakfast, King Krule, Fontaines D.C., Massive Attack, MUNA, Paloma Faith, Primal Scream, Hayley Williams y Lorde. Muchos de ellos han solicitado a sus distribuidoras que bloqueen sus catálogos en Israel, mientras otros han ido más allá, como Massive Attack, que pidió retirar toda su música de Spotify tras revelarse que su CEO (que por cierto ha anunciado su dimisión), Daniel Ek, invirtió en tecnología militar.

El movimiento no se limita a la música: también denuncia el uso de la cultura como herramienta de blanqueo político. En palabras del colectivo, “la cultura no detiene bombas, pero puede rechazar la represión política y el lavado de imagen de quienes cometen crímenes contra la humanidad”. Artistas como Clairo y Wolf Alice han usado sus actuaciones en festivales como Coachella y Glastonbury para expresar públicamente su solidaridad con Palestina, convirtiendo el escenario en un espacio de resistencia.

No Music For Genocide: boicot cultural, justicia y activismo desde la música

No Music For Genocide es mucho más que una campaña de geo-bloqueo: es una declaración política desde el arte. Los artistas que se suman no solo retiran su música de Israel, sino que exigen que la industria deje de ser cómplice de sistemas de opresión. El movimiento se articula como una respuesta directa a lo que consideran un genocidio en Gaza, y busca replicar el precedente del boicot musical a Rusia, que fue ampliamente respaldado por los grandes sellos tras la invasión de Ucrania.

La campaña también pone el foco en las inversiones de plataformas como Spotify en tecnología militar. Casos como el de Daniel Ek, CEO de la plataforma, han generado rechazo entre artistas como King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu y Deerhoof, que han retirado su música en protesta. Además, el movimiento denuncia el trato a activistas como Greta Thunberg, quien fue detenida ilegalmente por Israel en aguas internacionales.

En esencia, No Music For Genocide convierte la música en herramienta de denuncia, apelando a la conciencia ética de artistas y oyentes. Su mensaje es contundente: no se puede separar el arte del contexto político que lo rodea. Y en tiempos de guerra, el silencio —incluso musical— puede ser una forma poderosa de resistencia.

