La NOVA BOSSA llega a La Riviera: Mushkaa presenta su último disco en Madrid

Mushkaa aterriza en La Riviera el próximo 19 de noviembre para presentar su último disco, NOVA BOSSA (2025). El público madrileño tiene la última oportunidad de disfrutar de la catalana en formato sale antes de un merecido descanso y las expectativas están altas. Tras la cancelación del concierto previsto en abril, su fan base no ha dejado de crecer y la artista promete una noche muy especial.

Con este trabajo, Irma Farelo firma una osada carta de presentación. No se limita a la comodidad del reggaetón y pop urbano de sus inicios. Se lanza a una exploración sonora que atraviesa fronteras y en el LP hay ritmos brasileños, afrolatinos y caribeños, fruto de un viaje a Brasil, donde aprovechó para empaparse de su cultura y grabar con músicos locales.

El resultado es un salto estilístico decisivo que la confirma como una figura clave del panorama catalán. Con NOVA BOSSA, Mushkaa ofrece una propuesta auténtica, donde lo íntimo y lo festivo conviven en equilibrio. Hay bossa nova, samba y cumbia en temas memorables como LOTUS o MIMENINA.

Esta cita madrileña marca una cima más en su prematura, pero exitosa, carrera. Con tan solo un par de EPs —Tas Loko Mixtape (2023), SexySensible (2024)— y colaboraciones de peso como No m’estima +, con Julieta, o SexeSexy, con su hermana Bad Gyal, ya ha llenado grandes recintos en Cataluña. Este último año ha dado el salto definitivo al resto del país y demuestra el buen estado de forma de la escena catalana.

La Riviera calienta motores para recibir el buen rollo de Mushkaa. Cada directo es una celebración y una demostración de su autenticidad. Las últimas entradas para disfrutar de la catalana pueden adquirirse aquí.