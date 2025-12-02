La nueva generación ya está aquí: BBC Radio 1 revela su Sound Of 2026

La cuenta atrás para descubrir quién marcará el pulso musical del próximo año ha comenzado. La BBC Radio 1 acaba de anunciar la esperada lista larga de su Sound Of 2026, un termómetro que desde 2003 ha señalado con precisión a futuras estrellas globales. Este año, diez nombres han sido seleccionados por un jurado de más de 170 figuras de la industria, entre ellas Elton John, Dua Lipa, Olivia Dean, Yungblud y el Sam Smith, ganador hace ya unos cuantos años.

Los elegidos son Alessi Rose, Chloe Qisha, Florence Road, Geese, Jim Legxacy, Kwn, Royel Otis, Sasha Keable, Skye Newman y Sombr. La lista refleja una diversidad estilística que va del art rock de Geese al pop expansivo de Alessi Rose, pasando por el alt-R&B de Kwn o el neo-soul de Skye Newman. Según Radio 1, los cinco finalistas se anunciarán a partir del 5 de enero de 2026 y el ganador se coronará el día 9.

El impacto de este reconocimiento no es menor: basta recordar que artistas como Adele, Ellie Goulding, HAIM o The Last Dinner Party fueron descubiertos gracias a este escaparate. En 2025, la victoria de Chappell Roan generó debate sobre las reglas de elegibilidad, que ahora se han endurecido para garantizar que los candidatos sean realmente emergentes. La nueva norma impide que un artista con más de tres singles en el Top 10 británico o con un álbum número uno previo pueda competir.

La edición de 2026 se presenta como una de las más abiertas y emocionantes. Mientras Jim Legxacy y Sombr ya han colocado temas en las listas de lo mejor del año según NME, otros como Florence Road han ganado terreno en el circuito en vivo junto a bandas como Wolf Alice. La mezcla de géneros y procedencias convierte esta lista en un mapa de tendencias que anticipa hacia dónde se moverá la música en los próximos meses.

Alessi Rose: confesiones pop desde Derby

La cantautora británica Alessi Rose (Derby, 2002) ha emergido como una de las voces más prometedoras del indie pop y pop rock. Su música, marcada por la introspección y la vulnerabilidad, se nutre de experiencias personales como su lucha con el TOC, tema central de sus EPs Rumination as Ritual (2024) y For Your Validation (2025). En 2025 lanzó su álbum Voyeur bajo Capitol Records, con temas como Same Mouth y Take It or Leave It, que consolidaron su estilo confesional y directo. Ha sido telonera de Noah Kahan, Dua Lipa y Tate McRae, y forma parte del colectivo Loud LDN, que impulsa a mujeres en la música emergente.

Chloe Qisha: pop alternativo con raíces malayas

Nacida en Kuala Lumpur y afincada en Londres desde los 16 años, Chloe Qisha debutó en 2024 con el single VCR Home Video, seguido por Sexy Goodbye e I Lied, I’m Sorry. Su primer EP homónimo apareció en noviembre de 2024, y en 2025 lanzó Modern Romance, con cortes como 21st Century Cool Girl, Sex, Drugs & Existential Dread y The Boys. Su estilo mezcla lirismo indie con melodías pop brillantes, lo que le ha valido elogios de Rolling Stone como “la futura estrella del pop británico”.

Florence Road: indie rock irlandés en ascenso

La banda Florence Road, formada en Bray (Irlanda) en 2019, está integrada por Lily Aron, Emma Brandon, Ailbhe Barry y Hannah Kelly. Tras ganar notoriedad en TikTok, firmaron con Warner Records y en 2025 publicaron singles como Heavy, Caterpillar y Figure It Out, que los situaron en el circuito indie internacional. Su sonido combina indie rock, grunge pop y melodías alternativas, y han compartido escenario con Wolf Alice y Olivia Rodrigo, consolidándose como una de las bandas irlandesas más prometedoras.

Geese: art rock neoyorquino con ambición global

El grupo Geese, originario de Brooklyn, se formó en 2016 y actualmente lo integran Cameron Winter, Emily Green, Dominic DiGesu y Max Bassin. Su debut Projector (2021) fue seguido por 3D Country (2023) y Getting Killed (2025), todos bajo Partisan Records. Su estilo mezcla post-punk, art rock y psicodelia, con un directo explosivo que los ha llevado a festivales internacionales y a ser considerados “la banda favorita de la Generación Z” por Jenesaispop.

Jim Legxacy: rap experimental desde Lewisham

El británico Jim Legxacy (James Folorunso Ifeanyi Olaloye, 2000) combina rap, R&B alternativo y electrónica. Tras EPs como Dynasty Program (2019) y BTO! (2020), lanzó mixtapes como Citadel (2021), Homeless N**** Pop Music (2023) y Black British Music (2025) bajo XL Recordings. Su estilo arriesgado y confesional lo ha convertido en referente de la escena londinense, con temas como dj y Father que han recibido elogios de NME y Consequence.

Kwn: R&B alternativo con colaboraciones de lujo

El artista británico Kwn (K Wilson) ha irrumpido con fuerza en el R&B alternativo. Su EP With All Due Respect incluye colaboraciones con FLO y Kehlani, en temas como Worst Behaviour y Talk You Through It. Otros lanzamientos destacados son Do What I Say y Stand On It, que muestran su versatilidad. Su estilo mezcla sensualidad y experimentación, situándolo como una de las voces más frescas del R&B contemporáneo.

Royel Otis: indie pop australiano con melodías contagiosas

El dúo Royel Otis, formado en Sídney en 2019 por Royel Maddell y Otis Pavlovic, ha publicado dos álbumes: Pratts & Pain (2024) y Hickey (2025), además de EPs como Campus (2021), Bar n Grill (2022) y Sofa Kings (2023). Su sonido indie pop fresco y melódico ha conquistado tanto Australia como Europa, con singles como Say Something, Car y Moody. Han sido aclamados por medios especializados por su capacidad de crear himnos generacionales.

Sasha Keable: R&B con raíces colombianas

La cantante Sasha Keable (Londres, 1994) saltó a la fama en 2013 al colaborar con Disclosure en Voices. Ha publicado EPs como Black Book (2013), Lemongrass and Limeleaves (2014) y el álbum Intermission (2021). Su estilo mezcla R&B, soul y trip hop, con influencias de Lauryn Hill y Marvin Gaye. Orgullosa de sus raíces colombianas, ha participado en Tiny Desk y ha colaborado con artistas como Jorja Smith.

Skye Newman: neo-soul londinense con impacto inmediato

La británica Skye Newman (Londres, 2003) debutó en 2025 con el single Hairdresser, seguido por Family Matters, que alcanzó el Top 5 en Reino Unido. Su primer EP SE9 Part 1 (2025) consolidó su estilo neo-soul y pop alternativo, inspirado por Amy Winehouse y Adele. Ha logrado un éxito meteórico, convirtiéndose en la primera solista femenina británica en colocar sus dos primeros singles en el Top 20 desde Ella Henderson en 2014.

Sombr: bedroom pop melancólico desde Nueva York

El neoyorquino Sombr (Shane Michael Boose, 2005) comenzó a publicar música en 2021 con Nothing Left to Say y su EP In Another Life (2023). En 2025 alcanzó fama global con Back to Friends y Undressed, virales en TikTok y presentes en el Billboard Global 200. Su álbum debut I Barely Know Her (2025) consolidó su estilo de pop alternativo y melancólico, con influencias de Phoebe Bridgers y estética gótica

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!