La nueva vida de Circa Waves: «Like You Did Before» y la inspiración de una operación

Circa Waves ha lanzado su nuevo sencillo Like You Did Before inspirado en la experiencia del vocalista Kieran Shudall durante una operación cardíaca y que captura la esencia de los clubes indie llenos de energía y sudor.

Antes de una operación cardíaca crucial, Shudall se encontraba en el hospital, imaginándose en clubes indie llenos de vida, lo que le ayudó a sobrellevar la incertidumbre y fragilidad de su situación. «Era un escape, una forma de soñar despierto», comentó Shudall en un comunicado de prensa.

El lanzamiento de Like You Did Before viene acompañado de un video musical que muestra a la banda en el estudio, grabando la canción. Este sencillo sigue a We Made It, lanzado en septiembre, y ambos formarán parte del próximo álbum de la banda, Death & Love, Part 1, que saldrá el 31 de enero de 2025.

La operación de Shudall en enero de 2023, debido a una pericarditis viral, obligó a la banda a cancelar varios conciertos. Sin embargo, la exitosa recuperación del vocalista ha infundido una nueva energía en la banda, reflejada en su próximo álbum. «Pensé que podría morir antes de hacer este disco», confesó Shudall en una entrevista reciente.

Circa Waves se formó en Liverpool en 2013 y rápidamente se ganó un lugar en la escena indie rock con su álbum debut Young Chasers en 2015. Con éxitos como T-Shirt Weather y Stuck in My Teeth, la banda ha lanzado cinco álbumes hasta la fecha, cada uno mostrando una evolución en su sonido y madurez lírica. Su próximo álbum, Death & Love, Part 1, promete ser un testimonio de su resiliencia y creatividad renovada.

El lanzamiento de Like You Did Before marca un nuevo capítulo para Circa Waves, lleno de energía y esperanza. Los fans pueden esperar un álbum lleno de pasión y autenticidad.