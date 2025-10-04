La Paloma afina su puntería emocional en «Un golpe de suerte»

La Paloma no solo esquiva el temido síndrome del segundo disco, sino que lo convierte en una declaración de intenciones generacional. Publicado el 3 de octubre de 2025 vía La Castanya, este segundo LP del trío madrileño —formado por Nico Yubero, Lucas Sierra y Juan Rojo— es una obra que combina introspección lírica con una producción más pulida y ambiciosa, sin perder el filo guitarrero que los caracteriza. Desde el arranque con Intacto, el álbum se mueve entre la fragilidad y la autoafirmación, con versos como “sigo agotado, pero sigo entero” que resumen el tono emocional del disco.

La banda refuerza su identidad con cortes como Si no me muevo, donde la batería filtrada y la distorsión crean un paisaje sonoro onírico que acompaña reflexiones personales. Sé lo que quiero y Sale el sol aportan estribillos memorables y energía melódica, mientras que Las cosas que me gustan y Espada se suman a la lista de himnos emocionales del grupo. La producción corre a cargo de Santi Garcia, con mezcla de Felipe Guevara y masterización de Dave Kutch, lo que aporta un acabado más sofisticado sin sacrificar autenticidad.

En entrevistas con medios comlMondo Sonoro, La Paloma ha subrayado que este disco es más consciente, visceral y autobiográfico. Las letras abordan temas como la insatisfacción, el paso del tiempo y la autocrítica, con una sinceridad que conecta directamente con su audiencia. El cierre con En mucho tiempo encapsula el hartazgo y la toma de decisiones vitales, consolidando el álbum como un paso firme hacia la madurez artística.

De Tetuán al indie estatal: el ascenso firme de La Paloma

La Paloma nació en el barrio de Tetuán (Madrid) durante la pandemia, cuando Nico Yubero, Lucas Sierra, Rubén Almonacid y Juan Rojo comenzaron a canalizar sus inquietudes en forma de canciones. Su primer EP, Una idea, pero es triste (2021), ya mostraba una sensibilidad lírica y sonora que los colocó rápidamente en el radar del circuito alternativo. Con una mezcla de noise pop, guitarras afiladas y letras introspectivas, el cuarteto se convirtió en una de las promesas más sólidas del indie español. En 2023 dieron el salto con su primer largo, Todavía no, un disco que consolidó su estilo y les permitió girar por salas y festivales, ganando adeptos con cada directo.

La evolución hacia Un golpe de suerte no es rupturista, pero sí reveladora. El grupo ha refinado su sonido, ampliando su paleta emocional y sonora sin perder la crudeza que los define. Las guitarras siguen siendo protagonistas, pero ahora conviven con arreglos más melódicos y una producción más cuidada. Las letras, siempre personales, se tornan más explícitas y reflexivas, abordando temas como la resignación, el desencanto y la búsqueda de sentido. En palabras del propio grupo, “si esto sigue sonando a La Paloma, para nosotros es un cumplido de la hostia”. Y lo cierto es que lo han conseguido: mantener su esencia mientras crecen artísticamente. Con dos discos que ya marcan época y una gira en marcha, La Paloma se consolida como una de las bandas más relevantes del rock alternativo en castellano.

