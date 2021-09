La pandemia retrasa el lanzamiento de “Friends That Break Your Heart”, el nuevo disco de James Blake

La fecha inicialmente programada era el 10 de septiembre -hoy-, aunque se ha aplazado para el 8 de octubre por problemas en la producción física del disco. Estos problemas se atribuyen a la pandemia, que retrasa el lanzamiento de Friends That Break Your Heart, lo nuevo de James Blake.

El comunicado lo ha hecho a través de su cuenta de instagram. Nosotros te lo traemos hasta aquí para que puedas leerlo a continuación.

“El lanzamiento de ‘Friends That Break Your Heart’ lamentablemente se retrasará hasta el 8 de octubre como resultado de los retrasos en la fábrica de vinilos, causados por Covid. Fue muy importante para mí tener el día y la fecha del vinilo para mis fans, ya que nunca antes había tenido eso y muchos de ustedes lo han solicitado.

Habiendo dicho eso, estoy muy emocionado de lanzar una nueva canción pronto y comenzar a tocar la nueva música para aquellos de ustedes que vienen a la gira por Estados Unidos, que comienza el 16 de septiembre en San Diego.

Aprecio su compresión y no puedo esperar a que podáis escuchar el álbum completo”.

Friends That Break Your Heart, nacido en cuarentena

Aunque la pandemia retrasa el lanzamiento de Friends That Break Your Heart, lo último del británico James Blake y que verá la luz el 8 de octubre, en realidad es un álbum nacido en cuarentena. La continuación de Assume Form (Republic Records, 2019), ya tiene dos sencillos en plataformas, Say What You Will y Life Is Not The Same, los dos lanzados este 2021.

Pero sobre el título, aclara que “es un título de Ronseal. Se siente relevante para el momento, si se me permite que yo lo diga, porque muchos de nosotros tuvimos que lidiar con amistades en las que no estábamos obteniendo lo que necesitábamos de ellas. Tal vez estábamos avanzando o la gente seguía adelante sin nosotros”.

Esta “selección de amigos” le ha llevado a tener colaboraciones, para su nuevo LP, de la talla de la cantante de neo-soul, SZA, los raperos JID y Swavay, y la cantautora Mónica Martín.

Mientras esperas al 8 de octubre, te dejo el vídeo de Say What You Will para que abras boca.