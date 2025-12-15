La Plazuela – Lugar nº 0 (DLY)

El nuevo disco de La Plazuela empieza pidiendo algo muy simple y muy difícil a la vez: parar. El tema que abre el álbum da nombre al proyecto, Lugar nº 0 (DLY), con ese subtítulo en inglés: Don’t Lose Yourself. No entra con ritmo ni con melodía reconocible; entra directo al oyente: Para un segundo, nuestro tiempo ya no es nuestro, recordándonos que nuestro tiempo, a veces, ya no nos pertenece.
Es un instante de pausa que conecta con la sensación de volver al barrio, de sentirse niño otra vez, caminando por calles conocidas mientras todo a tu alrededor brilla y distrae. La metáfora de la manzana, dulce y preparada para echar raíces, resume el espíritu del álbum: crecer, madurar y seguir en contacto con lo que somos. No es una introducción decorativa, es una sacudida.
A partir de ahí, el disco se despliega con libertad. Hay canciones más directas y otras que se tuercen y cambian de ritmo, como B12, que te obliga a escuchar con atención antes de quedarse contigo. La Plazuela mezcla lo tradicional con lo electrónico sin artificios, aceptando grietas y ruidos, igual que el propio barrio. La música no idealiza el origen, lo respira. Es celebración, cansancio, amor, memoria y futuro al mismo tiempo.
En conjunto, el disco suena como un paseo por el barrio de siempre visto con ojos nuevos. No es un trabajo perfecto ni lo pretende, pero justo por eso tiene verdad. Luis ‘El Nitro’ y Manuel ‘El Indio’ no vuelven al lugar que los vio nacer para quedarse, sino para recordar quiénes somos, de dónde venimos y que, a veces, basta con detenerse un segundo para sentirlo.
Tenemos tanto que oímos / pero no escuchamos. Esa frase resume bien el espíritu del disco entero. Los granadinos no te piden que consumas su música, te piden que la escuches de verdad. Y, por extensión, que te escuches a ti.
En un mundo donde la industria nos tritura con éxitos prefabricados, playlists diseñadas para atraparte y bandas que parecen más máquinas de marketing que artistas, La Plazuela hace justo lo contrario. Nos recuerda que la música no es un producto para devorar a ciegas, sino un espacio donde podemos detenernos, escuchar y sentir. No hay artificio ni prisas. Hay raíces, verdad y paciencia, y en medio del ruido constante eso duele, sacude y abre los ojos.
Porque la música tiene el poder de reconectarnos, mostrarnos quiénes somos y abrirnos los ojos, siempre que dejemos de dejarnos arrastrar por el consumo rápido y vacío.