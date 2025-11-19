La policía británica cierra la investigación del accidente en el concierto de Oasis

La policía metropolitana de Londres ha cerrado su investigación sobre la muerte de Lee Claydon, el fan que cayó al vacío durante el concierto de Oasis en Wembley el pasado 2 de agosto. Tras semanas de análisis, el informe concluye que se trató de “un accidente trágico” y descarta cualquier implicación de terceros. Según el detective James Raffin, “desde el punto de vista policial, esto ya no es una causa criminal”, confirmando que no habrá proceso penal abierto.

La vista preliminar celebrada en septiembre determinó que Claydon falleció por “múltiples lesiones corporales” tras la caída. Aunque se detectó alcohol en su organismo, los investigadores señalaron que los niveles eran habituales para un evento de estas características. El momento del accidente coincidió con el cierre del concierto, durante la interpretación de Champagne Supernova y el despliegue de fuegos artificiales, lo que pudo contribuir a la confusión en las gradas.

La familia del fallecido ha expresado preocupación por las condiciones de seguridad en el estadio, y otros asistentes también denunciaron que las gradas parecían inseguras y que la vigilancia fue insuficiente. El detective Raffin reconoció estas inquietudes y aseguró que serán trasladadas al organismo correspondiente para su revisión. El proceso no termina aquí: una investigación completa está programada para el 26 de febrero de 2026, fecha en la que se presentará el informe policial definitivo y se evaluarán las circunstancias del recinto.

Por su parte, los responsables del Estados de Wembley han defendido sus protocolos, subrayando que cumple con los estándares internacionales de seguridad (ISO 45001) y que trabaja en coordinación con autoridades locales y la policía. Mientras tanto, la banda ha mostrado su pesar y enviado condolencias a la familia, en un gesto que intenta devolver humanidad a un concierto que quedó marcado por la tragedia.

Oasis: una carrera marcada por himnos y tensiones

La historia de Oasis es la de una banda que definió el britpop y se convirtió en símbolo cultural de los noventa. Con Definitely Maybe (1994), los hermanos Liam y Noel Gallagher pusieron a Manchester en el mapa mundial del rock, y apenas un año después, (What’s the Story) Morning Glory? (1995) los catapultó a la cima con clásicos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger. Su música, cargada de arrogancia y melodías pegadizas, se convirtió en la banda sonora de una generación.

El éxito masivo vino acompañado de tensiones internas. Tras el ambicioso Be Here Now (1997), la banda atravesó altibajos con discos como Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002). Aunque las críticas fueron dispares, Oasis mantuvo su estatus de fenómeno global, vendiendo más de 70 millones de discos en todo el mundo. Su último trabajo, Dig Out Your Soul (2008), precedió a la ruptura definitiva en 2009, cuando Noel abandonó tras una pelea con Liam.

Durante más de una década, los Gallagher siguieron caminos separados: Noel con High Flying Birds, explorando un sonido más refinado, y Liam con discos en solitario como As You Were (2017), reivindicando su estilo directo y callejero. La reunión de 2025 con la gira Live ‘25 ha sido recibida como un acontecimiento histórico, demostrando que, pese a las disputas, el legado de Oasis sigue intacto. Su música no solo resiste el paso del tiempo, sino que continúa siendo un punto de encuentro emocional para millones de seguidores.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.